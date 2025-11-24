German Pellets GmbH Anleihe: So hoch fällt Ihre Insolvenz-Auszahlung aus
Anleihegläubiger von German Pellets müssen sich weiter in Geduld üben: Im laufenden Insolvenzverfahren steht nun eine erste, wenn auch geringe Quotenzahlung bevor.
Foto: adobe.stock.com
- Das Insolvenzverfahren der German Pellets GmbH wird am Amtsgericht Schwerin unter dem Aktenzeichen 580 IN 64/16 geführt.
- Eine erste Verteilung an die Gläubiger, einschließlich Anleihegläubiger, wird im Rahmen des Insolvenzverfahrens durchgeführt.
- Die betroffenen Anleihen sind: 7,25 % Inhaber-Schuldverschreibung 2011/2016, 2013/2018 und 2014/2019.
- Die Quotenzahlung der Abschlagsverteilung beträgt etwa 2,56 %.
- Die Auszahlung an die Anleihegläubiger ist für die Kalenderwoche 48/2025 geplant.
- Weitere Informationen erhalten die Anleihegläubiger über die zuständigen gemeinsamen Vertreter, die in der Mitteilung genannt sind.
