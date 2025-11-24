    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsGerman Pellets GmbH Unternehmensanleihe 7,25 % bis 04/16 AnleihevorwärtsNachrichten zu German Pellets GmbH Unternehmensanleihe 7,25 % bis 04/16
    German Pellets GmbH Anleihe: So hoch fällt Ihre Insolvenz-Auszahlung aus

    Anleihegläubiger von German Pellets müssen sich weiter in Geduld üben: Im laufenden Insolvenzverfahren steht nun eine erste, wenn auch geringe Quotenzahlung bevor.

    • Das Insolvenzverfahren der German Pellets GmbH wird am Amtsgericht Schwerin unter dem Aktenzeichen 580 IN 64/16 geführt.
    • Eine erste Verteilung an die Gläubiger, einschließlich Anleihegläubiger, wird im Rahmen des Insolvenzverfahrens durchgeführt.
    • Die betroffenen Anleihen sind: 7,25 % Inhaber-Schuldverschreibung 2011/2016, 2013/2018 und 2014/2019.
    • Die Quotenzahlung der Abschlagsverteilung beträgt etwa 2,56 %.
    • Die Auszahlung an die Anleihegläubiger ist für die Kalenderwoche 48/2025 geplant.
    • Weitere Informationen erhalten die Anleihegläubiger über die zuständigen gemeinsamen Vertreter, die in der Mitteilung genannt sind.






