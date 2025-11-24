Cathie Wood: Die größte Portfolio-Umschichtung des Jahres – was ist da los?

Der größte Kauf entfiel auf Recursion Pharmaceuticals . ARK erwarb rund eine Million Aktien der KI-basierten Arzneimittelforschungsplattform im ARK Innovation ETF. Das Gesamtengagement in Recursion beläuft sich nun auf etwa 127 Millionen US-Dollar.

Cathie Woods ARK Invest hat in der vergangenen Woche deutlich mehr Kapital in potenziell wachstumsstärkere Bereiche wie Biotechnologie, Genomik und Deep Tech umgeschichtet, während Positionen in Diagnostik, Software-Chips und Kommunikation reduziert wurden. Das geht aus den aktuellen Handelsmeldungen hervor.

Gleichzeitig erhöhte ARK seine Beteiligung an CRISPR Therapeutics. Insgesamt hält das Unternehmen nach dem Zukauf rund 472 Millionen US-Dollar an Aktien des Gen-Editing-Spezialisten. Die Aufstockung erfolgt vor mehreren wichtigen Studiendaten, die in den kommenden Quartalen erwartet werden.

Deutlich investierte ARK auch in Circle. Rund 394.000 Aktien wurden über mehrere Fonds erworben, womit sich das Gesamtengagement in diesem Blockchain-Zahlungsanbieter auf 262 Millionen US-Dollar erhöht.

Im Krypto-Sektor baute ARK weitere Positionen auf. Das Unternehmen kaufte rund 673.000 Aktien von Bitmine Immersion Technologies und mehr als eine Million Aktien der Handelsplattform Bullish. Laut den veröffentlichten Daten zeigt ARK damit wachsende Überzeugung für Infrastruktur rund um digitale Vermögenswerte.

Im Bereich der KI-Recheninfrastruktur tätigte ARK eine taktische Ergänzung und kaufte rund 93.000 Nvidia-Aktien. Diese Aufstockung fällt auf, weil ARK gleichzeitig bei anderen Chipwerten die Positionen verringerte. Darüber hinaus erwarb ARK Shares zusätzliche Pakete von Illumina, Robinhood, Coinbase, Shopify und Klarna.

Die größten Verkäufe fanden im Diagnostikbereich statt. ARK trennte sich von 1,16 Millionen Exact-Sciences-Aktien und baute die Position in Natera weiter ab. Damit reagierte das Unternehmen auf die eigene strategische Abkehr von Screening- und Diagnosetechnologien. Ebenfalls verkauft wurden rund 670.000 Aktien von GitLab, womit ARK seine Zurückhaltung gegenüber Software-Entwicklungsplattformen unterstrich. Bill Holdings wurde um weitere 135.000 Aktien reduziert.

Auch bei Pinterest nahm ARK Gewinne mit. Rund 269.000 Aktien wurden abgegeben, das Gesamtengagement liegt jedoch weiterhin bei rund 45 Millionen US-Dollar. In mehreren Fonds kam es zudem zu Rückgängen bei Iridium Communications, Advanced Micro Devices und Teradyne. Weitere Verkäufe betrafen Veracyte und Reddit. Die Daten zeigen eine klare Verschiebung weg von Kommunikations- und Halbleiterwerten und hin zu wachstumsstärkeren Bereichen wie Biotech und Deep Tech.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



