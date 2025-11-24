Von der Leyen
Neuer US-Ukraine-Plan ist solide Grundlage
- Genfer Verhandlungsergebnis als Fortschrittsbasis.
- Einheit der EU für Ukrainas Wohl betont.
- Neuer Schwung in Friedensverhandlungen festgestellt.
LUANDA (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Genfer Verhandlungsergebnis zum US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine als solide Grundlage für weitere Fortschritte bezeichnet. Ein effizientes und koordiniertes europäisches Engagement sowie eine starke europäische Präsenz in Genf hätten es ermöglicht, gute Fortschritte zu erzielen, sagte sie nach Gesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs am Rande eines EU-Afrika-Gipfels in Angola. Man müsse geeint bleiben und weiterhin das Wohl der Ukraine in den Mittelpunkt stellen.
"Es geht um die Sicherheit unseres gesamten Kontinents, jetzt und in Zukunft", betonte von der Leyen. Zentraler Punkt für die Verhandlungen sei, dass die territoriale Unversehrtheit und die Souveränität der Ukraine respektiert werden müssten. Nur die Ukraine könne Entscheidungen über ihre Streitkräfte treffen.
Von der Leyen kündigte an, dass es an diesem Dienstag Gespräche im Kreis der sogenannten Koalition der Willigen geben werde. In der Ukraine-Unterstützergruppe sind neben EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien und Norwegen mit dabei.
EU-Ratspräsident spricht von neuem Schwung
EU-Ratspräsident António Costa äußerte sich ähnlich. Er sagte, es gebe nun neuen Schwung in den Friedensverhandlungen. Einige Fragen müssten noch gelöst werden, aber die Richtung sei positiv. Es sei nun auch klar, dass die Themen, die die Europäische Union direkt beträfen, die volle Beteiligung und Entscheidung der Europäischen Union erforderten. Als Beispiele nannte er die EU-Sanktionen gegen Russland und den Umgang mit in der EU festgesetzten Vermögenswerten der russischen Zentralbank. Costa forderte die EU-Staaten wie von der Leyen auf, im Verhandlungsprozess zusammenzustehen./aha/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 201,2 auf Tradegate (24. November 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -14,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,05 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +21,27 %/+71,29 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Man sollte sich nicht von Usern verunsichern lassen, die russische Propagandabegriffe verwenden. Die verfolgen nämlich eine Agenda, die mit sachlicher Argumentation nichts zu tun hat.
Ich glaube nicht, dass es uns zusteht, hier im Rheinmetallforum über Menschen zu diskutieren, die am Ende des Monats nichts übrig haben; egal ob im Westen oder im Osten Deutschlands. Wer hier investiert, der gehört nicht zu den Ärmsten im Lande und der kann sich das Jammern ersparen. Wir werden ohnehin immer mehr ein Volk, in dem nur noch gejammert wird. Selbst in meinem Bekanntenkreis nimmt das immer mehr überhand und es kotzt mich langsam an.
Moin Sperrminoritaet,
Deine These zur US-Politik ist reine Spekulation und steht dir frei.
Was allerdings absolut nicht geht, ist der Tonfall und die Wortwahl. Du musst hier niemanden beleidigen ("Kiesewetters") und die zynische Verwendung des Begriffs "Endsieg" ist historisch zutiefst unangemessen und in einem Finanzforum völlig deplaziert.
Diese Art von Kommentar hat hier keinen Platz. Respektiere deine Diskussionspartner.