Robotaxi-Offensive: Mega-Deal lässt diese Aktie durchstarten!

Die Aktie von Pony AI legte am Montag vorbörslich um knapp sechs Prozent zu und notierte bei 11,86 US-Dollar, auf Tradegate legte die Aktie sogar um über acht Prozent zu (Stand 13:41 Uhr MEZ).

Der Robotaxi-Entwickler Pony AI treibt seine Expansion mit einem neuen, kapitalarmen Geschäftsmodell voran. Das Unternehmen meldet eine erweiterte Partnerschaft mit dem Mobilitätsdienstleister Sunlight Mobility. Der Schritt gilt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer skalierbaren und finanziell schlanken Robotaxi-Infrastruktur.

Partner finanziert neue Robotaxi-Generation

Auf Basis einer Vereinbarung vom Juni 2024 hat Pony AI nun ein neues Abkommen mit Sunlight Mobility unterzeichnet. Der Betreiber digitaler Mobilitätsplattformen ist in mehr als 180 Städten in China aktiv und wird künftig die Robotaxi-Fahrzeuge der Generation 7 finanzieren. Die ersten Autos sollen bis Ende 2025 in Guangzhou starten. Beide Unternehmen planen anschließend die Ausweitung in weitere Städte.

Die Zusammenarbeit zeigt nach Angaben des Unternehmens, dass das Marktvertrauen in das Geschäftsmodell wächst. Immer mehr Partner seien bereit, die Fahrzeugflotten zu finanzieren und Pony AIs sogenannten Virtual Driver für den kommerziellen Betrieb zu nutzen.

Integration schafft Effizienzvorteile

Sunlight Mobility bringt umfassende Erfahrung in der digitalen Mobilitätssteuerung ein. Dazu zählen hohe Nutzerfrequenz, die Entwicklung von Plattformfunktionen sowie die Disposition großer Fahrzeugflotten. Die autonomen Fahrzeuge sollen künftig in beide Systeme integriert werden. Beide Unternehmen teilen sich anschließend die wirtschaftlichen Erträge. Pony AI spricht von einer klaren "Win-win-Situation".

Weltweite Ambitionen

Pony AI setzt auf eine fahrzeugunabhängige Technologieplattform, die Software, Hardware und Services bündelt. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen in China, Europa, Ostasien und dem Nahen Osten etabliert. Ziel ist es, autonome Fahrzeuge in großen Stückzahlen marktreif zu machen und breit einzusetzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

