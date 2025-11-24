BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 23,66EUR auf Tradegate (24. November 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



