Novo Nordisk: Aktie crasht – das steckt dahinter

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat bei der Entwicklung eines Alzheimer-Mittels einen Rückschlag erlitten. Ein Abnehm-Wirkstoff des dänischen Pharmakonzerns hilft Alzheimer-Erkrankten in einer Studie nicht. Der getestete Wirkstoff Semaglutid, auch die Basis der bekannten Abnehmspritze Wegovy, erreichte in einer entscheidenden Phase-3-Studie mit einer älteren, oral verabreichten Version nicht das gewünschte Ergebnis.



Wie das Unternehmen am Montag kommunizierte, war das Hauptziel, den kognitiven Verfall bei Alzheimer-Patienten zu verlangsamen. Die umfangreicheren Daten zu Semaglutid belegten jedoch weiterhin den Nutzen für Menschen mit Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit und damit verbundenen Begleiterkrankungen. Die Aktie crashte aufgrund des Fehlschlags um fast 10 Prozent und ist nun auf dem tiefsten Stand seit 2021.



Die Ergebnisse sind besonders relevant, da Alzheimer nach dem Erfolg bei Diabetes und Fettleibigkeit einen neuen lukrativen Markt für GLP-1-Medikamente wie Semaglutid eröffnet hätte. Bei dem getesteten Präparat handelt es sich um Rybelsus, eine Pille, die derzeit nur zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen ist. Zwar habe die Behandlung mit Semaglutid in beiden Studien zu einer Verbesserung von für die Alzheimer-Krankheit relevanten Biomarkern geführt, teilte Novo Nordisk weiter mit. Dies habe sich aber nicht in einer Verzögerung des Krankheitsverlaufs niedergeschlagen.





Die Aktie ist in diesem Jahr bereits fast 57 Prozent im Minus, über ein ganzes Jahr betrachtet sogar knapp 63 Prozent. Sie wird derzeit mit 37,07 Euro bewertet.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,49 % und einem Kurs von 37,82EUR auf Tradegate (24. November 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!