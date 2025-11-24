BERNSTEIN RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Fernsehkonzerns hätten die Erwartungen knapp verfehlt, was den schwachen Werbemärkten in Deutschland und Frankreich sowie der schwächelnden Dynamik bei der Produktions- und Vertriebstochter Fremantle geschuldet sei, schrieb Annick Maas in ihrem Rückblick vom Freitagabend. Daher und wegen der gesenkten Jahresziele habe sie das Kursziel gekappt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 33,45EUR auf Tradegate (24. November 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.



