    JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 143 auf 164 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ende Januar anstehenden Zahlen der Textilkette sollten ein robustes Schlussquartal 2025 belegen, schrieb James Grzinic in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Neben moderaten Fortschritten beim vergleichbaren Umsatzwachstum erwartet er einen deutlichen Anstieg der Bruttomargen. Dank der Ausgabendisziplin sollte die operative Ergebnismarge (Ebit) bei rund 9 Prozent liegen. Die Bemühungen der EU um ein faireres Wettbewerbsumfeld könnten zudem für bessere Aussichten im kommenden Jahr sorgen, was die ehrgeizige Bewertung rechtfertige./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 07:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 15,66EUR auf Tradegate (24. November 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: H&M
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 164
    Kursziel alt: 143
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: N/A


