    DEAG sichert sich jetzt 100 % an Fane Productions

    DEAG stärkt ihr Live-Entertainment-Portfolio: Mit der vollständigen Übernahme von Fane Productions setzt der Konzern ein klares Wachstumssignal im Spoken-Word- und Literatursegment.

    DEAG sichert sich jetzt 100 % an Fane Productions
    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
    • DEAG übernimmt die verbleibenden 25,5 % von Fane Productions und hält nun 100 % der Anteile.
    • Fane Productions ist ein führendes Unternehmen im Bereich Spoken Word & Literary Events in Großbritannien und international.
    • Alex Fane wird Aktionär der DEAG und bleibt CEO von Fane Productions.
    • Die Übernahme unterstützt die Buy-&-Build-Strategie der DEAG und nutzt Mittel aus einer kürzlich platzierten Unternehmensanleihe.
    • Fane veranstaltet jährlich hunderte von Live- und digitalen Events und zieht über 700.000 Besucher an.
    • DEAG plant, ihre Marktposition im Bereich Spoken Word & Literary Events weiter auszubauen und Synergien zwischen Fane und ihren Aktivitäten in Deutschland zu nutzen.


    DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29

    -0,15 %
    0,00 %
    +1,95 %
    +1,91 %
    ISIN:NO0013639112WKN:A460AS





