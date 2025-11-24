DEAG sichert sich jetzt 100 % an Fane Productions
DEAG stärkt ihr Live-Entertainment-Portfolio: Mit der vollständigen Übernahme von Fane Productions setzt der Konzern ein klares Wachstumssignal im Spoken-Word- und Literatursegment.
Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
- DEAG übernimmt die verbleibenden 25,5 % von Fane Productions und hält nun 100 % der Anteile.
- Fane Productions ist ein führendes Unternehmen im Bereich Spoken Word & Literary Events in Großbritannien und international.
- Alex Fane wird Aktionär der DEAG und bleibt CEO von Fane Productions.
- Die Übernahme unterstützt die Buy-&-Build-Strategie der DEAG und nutzt Mittel aus einer kürzlich platzierten Unternehmensanleihe.
- Fane veranstaltet jährlich hunderte von Live- und digitalen Events und zieht über 700.000 Besucher an.
- DEAG plant, ihre Marktposition im Bereich Spoken Word & Literary Events weiter auszubauen und Synergien zwischen Fane und ihren Aktivitäten in Deutschland zu nutzen.
