    ANALYSE-FLASH

    MWB Research hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • MWB Research stuft United Internet auf "Buy" hoch.
    • Kursziel bleibt unverändert bei 28 Euro.
    • Versatel-Deal verbessert Transparenz und Struktur.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat United Internet bei einem unveränderten Kursziel von 28 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Thomas Wissler begründete seine Kaufempfehlung am Montag mit der jüngsten unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien. Der Versatel-Deal mit der Tochter 1&1 setze ein Ausrufezeichen hinter die Bewertung des Segments, verschlanke die Konzernstruktur und verbessere die Transparenz. Nach der jüngsten Kursschwäche sei dies ein Einstiegssignal./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 25,08 auf Tradegate (24. November 2025, 13:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +4,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33Euro. Von den letzten 3 Analysten der United Internet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 33,00Euro was eine Bandbreite von +10,50 %/+30,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 28 Euro

