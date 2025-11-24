MWB Research hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 25,08 auf Tradegate (24. November 2025, 13:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +4,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,60 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33Euro. Von den letzten 3 Analysten der United Internet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 33,00Euro was eine Bandbreite von +10,50 %/+30,23 % bedeutet.