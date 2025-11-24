Börsen Update Europa - 24.11. - FTSE Athex 20 stark +1,99 %

Der MDAX steht bei 28.480,66 PKT und gewinnt bisher +0,33 %. Top-Werte: Hochtief +3,64 %, AIXTRON +3,05 %, Nemetschek +2,76 % Flop-Werte: HENSOLDT -2,87 %, Evonik Industries -2,52 %, Wacker Chemie -1,77 %

Der DAX steht bei 23.236,79 PKT und gewinnt bisher +0,06 %. Top-Werte: Bayer +6,03 %, BMW +1,02 %, Beiersdorf +0,97 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,41 %, Deutsche Boerse -1,39 %, RWE -1,25 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:52) bei 3.446,50 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: 1&1 +4,34 %, AIXTRON +3,05 %, Nagarro +2,92 %

Flop-Werte: HENSOLDT -2,87 %, SMA Solar Technology -1,94 %, PNE -1,66 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.524,24 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: Bayer +6,03 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,26 %, BMW +1,02 %

Flop-Werte: Intesa Sanpaolo -3,98 %, Prosus Registered (N) -3,69 %, UniCredit -2,75 %

Der ATX bewegt sich bei 4.852,95 PKT und steigt um +1,56 %.

Top-Werte: PORR +4,63 %, Wienerberger +4,33 %, voestalpine +3,29 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,41 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,61 %, DO & CO -1,48 %

Der SMI bewegt sich bei 12.661,93 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: ABB +1,40 %, Kuehne + Nagel International +0,65 %, Givaudan +0,46 %

Flop-Werte: Swiss Re -2,27 %, Lonza Group -1,56 %, Zurich Insurance Group -1,46 %

Der CAC 40 steht bei 7.982,06 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares +2,55 %, Renault +1,46 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,26 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -3,09 %, Air Liquide -2,33 %, SAFRAN -2,10 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.120,00 PKT und steigt um +1,99 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,43 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,31 %, Coca-Cola HBC +1,13 %

Flop-Werte: Viohalco -2,66 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,79 %, Public Power -0,67 %