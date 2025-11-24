SFC Energy - Aktie gewinnt kräftig - 24.11.2025

Die SFC Energy Aktie konnte bisher um +4,83 % auf 12,370€ zulegen. Das sind +0,570 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

Obwohl sich die SFC Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -27,41 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -15,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SFC Energy um -32,36 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

SFC Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,76 % 1 Monat -27,68 % 3 Monate -27,41 % 1 Jahr -29,15 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SFC Energy Aktie, die trotz positiver Umsatz- und Gewinnzahlen nahe ihrem Jahrestief notiert. Die Beiträge thematisieren die Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und der aktuellen Bewertung, Insiderkäufe, die als unzureichend erachtet werden, sowie Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Aufträge im Verteidigungssektor. Die allgemeine Stimmung ist skeptisch, da viele Anleger auf eine Erholung hoffen, jedoch auch die Risiken und Herausforderungen betonen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SFC Energy eingestellt.

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,53 Mio.EUR € wert.

EQS-News: SFC Energy AG / Key word(s): Incoming Orders SFC Energy AG and FC TecNrgy Pvt. Ltd. signed EUR 3.2 million maintenance contract for tactical fuel cells solutions used by the Indian Ministry of Defence 24.11.2025 / 07:30 CET/CEST The …

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.