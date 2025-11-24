    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    SFC Energy - Aktie gewinnt kräftig - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die SFC Energy Aktie, bisher, um +4,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SFC Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - SFC Energy - Aktie gewinnt kräftig - 24.11.2025
    Foto: SFC Energy AG

    SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

    SFC Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.11.2025

    Die SFC Energy Aktie konnte bisher um +4,83 % auf 12,370 zulegen. Das sind +0,570  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die SFC Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -27,41 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -15,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SFC Energy um -32,36 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

    SFC Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,76 %
    1 Monat -27,68 %
    3 Monate -27,41 %
    1 Jahr -29,15 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SFC Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SFC Energy Aktie, die trotz positiver Umsatz- und Gewinnzahlen nahe ihrem Jahrestief notiert. Die Beiträge thematisieren die Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und der aktuellen Bewertung, Insiderkäufe, die als unzureichend erachtet werden, sowie Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Aufträge im Verteidigungssektor. Die allgemeine Stimmung ist skeptisch, da viele Anleger auf eine Erholung hoffen, jedoch auch die Risiken und Herausforderungen betonen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SFC Energy eingestellt.

    Zur SFC Energy Diskussion

    Informationen zur SFC Energy Aktie

    Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,53 Mio.EUR € wert.

    SFC Energy AG and FC TecNrgy Pvt. Ltd. signed EUR 3.2 million maintenance contract for tactical fuel cells solutions used by the Indian Ministry of Defence


    EQS-News: SFC Energy AG / Key word(s): Incoming Orders SFC Energy AG and FC TecNrgy Pvt. Ltd. signed EUR 3.2 million maintenance contract for tactical fuel cells solutions used by the Indian Ministry of Defence 24.11.2025 / 07:30 CET/CEST The …

    SFC Energy AG und FC TecNrgy Pvt. Ltd. unterzeichnen Wartungsvertrag im Wert von EUR 3,2 Mio. für taktische Brennstoffzellenlösungen des indischen Verteidigungsministeriums


    EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SFC Energy AG und FC TecNrgy Pvt. Ltd. unterzeichnen Wartungsvertrag im Wert von EUR 3,2 Mio. für taktische Brennstoffzellenlösungen des indischen Verteidigungsministeriums 24.11.2025 / …

    SFC Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SFC Energy

    +5,94 %
    -11,86 %
    -26,59 %
    -25,03 %
    -28,08 %
    -48,77 %
    -22,65 %
    +195,65 %
    -50,08 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SFC Energy - Aktie gewinnt kräftig - 24.11.2025 Am 24.11.2025 ist die SFC Energy Aktie, bisher, um +4,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SFC Energy Aktie.