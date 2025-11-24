    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsN.T.T. Data AktievorwärtsNachrichten zu N.T.T. Data
    NTT DATA Business Solutions gehört zu den besten IT-Dienstleistern Deutschlands 2026 (FOTO)

    Bielefeld (ots) - Gemeinsam mit Statista hat das renommierte Wirtschaftsmagazin
    brand eins (https://www.brandeins.de/) NTT DATA Business Solutions, einen
    weltweit führenden Anbieter für SAP-Lösungen, als einen der "besten
    IT-Dienstleister in Deutschland 2026" ausgezeichnet. Diese Anerkennung ist ein
    deutliches Zeichen für die konstant hohe Servicequalität des Unternehmens und
    unterstreicht dessen führende Rolle in der digitalen Transformation.

    "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zu einem der besten IT-Dienstleister
    - sie zeigt, dass unser Team tagtäglich Großartiges leistet. Die DACH-Region ist
    einer unserer wichtigsten Märkte. Deshalb motiviert uns dieser Erfolg besonders,
    auch im kommenden Jahr mit voller Energie und Innovationskraft für unsere
    Kundinnen und Kunden da zu sein", so Dr. Andreas Pauls, Executive Managing
    Director DACH bei NTT DATA Business Solutions.

    Unabhängiges Ranking bestätigt IT-Kompetenz

    Für das unabhängige brand eins Ranking, das in diesem Jahr bereits zum siebten
    Mal erscheint, wurden im Zeitraum vom 9. April bis zum 30. Mai 2025 insgesamt
    4.761 Personen über die Datenplattform Statista befragt. Die Methodik der
    Auszeichnung basiert auf einem zweistufigen Erhebungs- und Bewertungsverfahren,
    das tausende von Empfehlungen von Kund:innen und Expert:innen bündelt. Im
    Ergebnis wurden 283 Unternehmen für digitale Schlüsseltechnologien wie
    Datenanalyse, Cloud-Anwendungen und Künstliche Intelligenz identifiziert. Damit
    bietet das Ranking Unternehmen eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Auswahl
    geeigneter IT-Serviceprovider.

    NTT DATA Business Solutions wurde in den Bereichen "IT-Beratung" und
    "IT-Security" ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement des
    erfolgreichen SAP Platinum Partners in Qualität, Innovation und
    partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Auch der Mutterkonzern NTT DATA wurde
    ausgezeichnet.

    Weitere Informationen zur Auszeichnung und dem Ranking finden Sie unter https://
    www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2025/-ki/die-besten-it-d
    ienstleister-in-deutschland-2026 .

    Über NTT DATA Business Solutions

    NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit
    führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken
    Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen
    weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir
    End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der
    strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und
    darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen
    voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und
    branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten
    Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

    NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA
    (https://www.nttdata.com/global/en/) . Der vertrauenswürdige globale KI,
    Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen
    Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der
    Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden
    und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist
    Teil der NTT Group.

    Pressekontakt:

    Jasmin Straeter
    Head of Global Communications
    NTT DATA Business Solutions AG
    Königsbreede 1
    33605 Bielefeld, Germany
    T: +49 (0) 521 / 9 14 48 108
    E-mail: mailto:jasmin.straeter@nttdata.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/6164978
    OTS: NTT DATA Business Solutions AG


