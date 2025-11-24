NTT DATA Business Solutions gehört zu den besten IT-Dienstleistern Deutschlands 2026 (FOTO)

Bielefeld (ots) - Gemeinsam mit Statista hat das renommierte Wirtschaftsmagazin

brand eins (https://www.brandeins.de/) NTT DATA Business Solutions, einen

weltweit führenden Anbieter für SAP-Lösungen, als einen der "besten

IT-Dienstleister in Deutschland 2026" ausgezeichnet. Diese Anerkennung ist ein

deutliches Zeichen für die konstant hohe Servicequalität des Unternehmens und

unterstreicht dessen führende Rolle in der digitalen Transformation.



"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zu einem der besten IT-Dienstleister

- sie zeigt, dass unser Team tagtäglich Großartiges leistet. Die DACH-Region ist

einer unserer wichtigsten Märkte. Deshalb motiviert uns dieser Erfolg besonders,

auch im kommenden Jahr mit voller Energie und Innovationskraft für unsere

Kundinnen und Kunden da zu sein", so Dr. Andreas Pauls, Executive Managing

Director DACH bei NTT DATA Business Solutions.





