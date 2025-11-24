NTT DATA Business Solutions gehört zu den besten IT-Dienstleistern Deutschlands 2026 (FOTO)
Bielefeld (ots) - Gemeinsam mit Statista hat das renommierte Wirtschaftsmagazin
brand eins (https://www.brandeins.de/) NTT DATA Business Solutions, einen
weltweit führenden Anbieter für SAP-Lösungen, als einen der "besten
IT-Dienstleister in Deutschland 2026" ausgezeichnet. Diese Anerkennung ist ein
deutliches Zeichen für die konstant hohe Servicequalität des Unternehmens und
unterstreicht dessen führende Rolle in der digitalen Transformation.
"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zu einem der besten IT-Dienstleister
- sie zeigt, dass unser Team tagtäglich Großartiges leistet. Die DACH-Region ist
einer unserer wichtigsten Märkte. Deshalb motiviert uns dieser Erfolg besonders,
auch im kommenden Jahr mit voller Energie und Innovationskraft für unsere
Kundinnen und Kunden da zu sein", so Dr. Andreas Pauls, Executive Managing
Director DACH bei NTT DATA Business Solutions.
Unabhängiges Ranking bestätigt IT-Kompetenz
Für das unabhängige brand eins Ranking, das in diesem Jahr bereits zum siebten
Mal erscheint, wurden im Zeitraum vom 9. April bis zum 30. Mai 2025 insgesamt
4.761 Personen über die Datenplattform Statista befragt. Die Methodik der
Auszeichnung basiert auf einem zweistufigen Erhebungs- und Bewertungsverfahren,
das tausende von Empfehlungen von Kund:innen und Expert:innen bündelt. Im
Ergebnis wurden 283 Unternehmen für digitale Schlüsseltechnologien wie
Datenanalyse, Cloud-Anwendungen und Künstliche Intelligenz identifiziert. Damit
bietet das Ranking Unternehmen eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Auswahl
geeigneter IT-Serviceprovider.
NTT DATA Business Solutions wurde in den Bereichen "IT-Beratung" und
"IT-Security" ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement des
erfolgreichen SAP Platinum Partners in Qualität, Innovation und
partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Auch der Mutterkonzern NTT DATA wurde
ausgezeichnet.
Weitere Informationen zur Auszeichnung und dem Ranking finden Sie unter https://
www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2025/-ki/die-besten-it-d
ienstleister-in-deutschland-2026 .
Über NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit
führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken
Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen
weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir
End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der
strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und
darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen
voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und
branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten
Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.
NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA
(https://www.nttdata.com/global/en/) . Der vertrauenswürdige globale KI,
Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen
Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der
Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden
und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist
Teil der NTT Group.
Pressekontakt:
Jasmin Straeter
Head of Global Communications
NTT DATA Business Solutions AG
Königsbreede 1
33605 Bielefeld, Germany
T: +49 (0) 521 / 9 14 48 108
E-mail: mailto:jasmin.straeter@nttdata.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/6164978
OTS: NTT DATA Business Solutions AG
