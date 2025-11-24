Condor gibt operatives Update zur ersten Horizontalbohrung in Usbekistan

CONDORS ERSTE HORIZONTALE BOHRUNG IN USBEKISTAN ERREICHT GESAMTBOHRTIEFE VON 3.775 METERN (TD), WÄHREND ZWEI NEUE ZONENARBEITEN IN EINEM ANGRENZENDEN FELD DIE TÄGLICHE PRODUKTION AUF CA. 12.000 BOEPD STEIGERN

Calgary, 24. November 2025: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“; TSX: CDR; ISIN: CA20676A1084), ein in Kanada ansässiges, international ausgerichtetes Energieunternehmen mit Aktivitäten in Zentralasien, freut sich, seine erste Horizontalbohrung im Andakli-Feld in Usbekistan bekannt zu geben. Andakli-23 („A-23“) hat die Gesamtbohrtiefe („TD“) im Karbonatreservoir aus dem Jura erreicht, während zwei kürzlich durchgeführte Aufwältigungen aus einer neu entdeckten Gaszone im tieferen klastischen Intervall aus dem Jura in A-23 die durchschnittliche Tagesproduktion von Gas und Kondensat in den vergangenen drei Tagen auf 11.844 boepd gesteigert haben.

Die Horizontalbohrung Andakli-23 („A-23“) hat eine Endtiefe von 3775 Metern erreicht, darunter 1.007 Meter offener Horizontalabschnitt. Die Fertigstellungsstränge wurden mit der Bohranlage verlegt, und an der Oberfläche wurde ein erster Rückfluss von Gas und Bohrflüssigkeiten beobachtet. Sobald die Bohranlage abgezogen wurde, wird eine Servicebohranlage zum Durchfluss-Test der Bohrung eingesetzt, die dann voraussichtlich im Dezember in Produktion gehen wird. An derselben Pad-Position wird die nächste Horizontalbohrung niedergebracht, die auf ein anderes Karbonatreservoir abzielt, das derzeit aus Vertikalbohrungen im Andakli-Feld gefördert wird. Die Zielzone des nächsten Bohrlochs wird aufgrund von Wireline-Logs und Gasvorkommen, die im vertikalen Pilotbohrloch A-23 gefunden wurden, als gasführend eingeschätzt und soll derzeit mit einem seitlichen Abschnitt von bis zu 1500 Metern gebohrt werden.

Während der Bohrarbeiten an A-23 wurde das vertikale Pilotloch durch die tiefen jurassischen Klastika gebohrt, um Wireline-Log-Daten zu sammeln und die Aussichten dieser Sand-Schiefer-Sequenz zu bewerten. In Zone XVIII-1 wurde ein mäßiges bis gutes Reservoir mit einer geschätzten Porosität von 9 bis 13 % festgestellt. Aufgrund dieser Beobachtung identifizierte das technische Team von Condor dieselbe Zone als umgangene Lagerstätte in Bohrlöchern im benachbarten North Syuzma-Feld des Unternehmens. Die Wiederaufschlussarbeiten wurden zunächst am Bohrloch North Syuzma-01 durchgeführt, indem 3,1 Meter eines diskontinuierlichen Sandsteinreservoirs mit einer durchschnittlichen Porosität von 18 % perforiert wurden, was zu einem starken Gasfluss führte. Es wurde ein Multi-Rate-Bohrlochtest mit vier Drosselgrößen von 12,0 bis 18,2 mm durchgeführt, und das Bohrloch wurde bei jeder Drosselgröße zwei Stunden lang unter stabilen Bedingungen mit Durchflussraten von 7,6 bis 11,4 MMscf/d und einem Fließrohrdruck von 934 bis 1.643 psi betrieben. Zusätzlich zu den gemeldeten Gasraten floss aus dem Bohrloch 55-Grad-API-Kondensat mit Raten von 58 bis 66 bopd und Wasserraten von 4 bis 58 bbls/d.