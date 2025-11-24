Dividenden-Perlen: Große Chancen bei DIESEN Aktien!

Die Rallye der Megacap-Techunternehmen, die den Index dominieren, hat in diesem Jahr für Furore gesorgt. Die Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor stellen mit rund 35 Prozent den größten Anteil am S&P 500. Zuletzt haben Bewertungs- und geldpolitische Sorgen der Federal Reserve (Fed) Tech-Aktien belastet.

Die Dividendenrendite des S&P 500, aktuell bei 1,15 Prozent, nähert sich laut Adam Parker in einer Notiz diese Woche ihren niedrigsten Werten seit 50 Jahren. Nur einmal sank sie noch tiefer – auf 1,09 Prozent während der Dotcom-Blase, so Parker.

Jetzt, wo die Anleger also kritischer werden und womöglich eine Sektorrotation stattfindet, ist es Zeit, auf Dividendentitel zu achten.

"Der Anteil der Unternehmen, die Dividenden zahlen, liegt bei 56 Prozent und unterscheidet sich damit kaum von den letzten 25 Jahren", schreibt Parker. "Es sind also eindeutig die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, die niedrige oder gar keine Dividenden zahlen und dieses aktuelle Regime bestimmen."

Zum Beispiel bringt Nvidia nur mickrige 0,02 Prozent, Microsoft zahlt 0,76 Prozent, und Alphabet kommt auf 0,29 Prozent Dividendenrendite.

Traditionell renditestarke, defensive Sektoren wie Konsumgüter, Telekommunikation und Pharma zeigten sich während der KI-Rallye schwach. Bei Dividenden gibt es verschiedene Strategien für Anleger: Fokus auf hohe Ausschüttungen oder auf kontinuierliches Wachstum.

Laut Parker schneiden Unternehmen, die derzeit nur einen kleinen Teil ihres Gewinns (unter 16,2 Prozent) als Dividende ausschütten und diese Dividende erhöhen, in den nächsten zwei Jahren besser ab als der Durchschnitt ihrer Branche.

Auf dieser Basis hat Parker eine Liste von Long-Ideen erstellt, die sich auf Firmen konzentriert, die kürzlich ihre Dividenden erhöht haben. Diese Unternehmen gehören zu den 20 Prozent, die aktuell nur einen kleinen Teil ihres Gewinns als Dividende ausschütten, und könnten ihre Dividenden in Zukunft erneut erhöhen. Hier zwei Beispiele aus der Liste:

Cinemark Holdings erhöhte Anfang dieses Monats seine Quartalsdividende um 12,5 Prozent, wirksam ab 12. Dezember für Aktionäre mit Stichtag 28. November. Die aktuelle Rendite beträgt 1,24 Prozent.

Das Unternehmen übertraf im dritten Quartal die Umsatzschätzungen, blieb jedoch beim Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Zudem wurden pandemiebedingte Schulden getilgt. Neben der Dividendenerhöhung kündigte Cinemark auch Aktienrückkäufe im Volumen von 300 Millionen US-Dollar an.

Die Aktie hat laut FactSet ein durchschnittliches Analystenrating Overweight und ein Kursziel mit rund 16 Prozent Aufwärtspotenzial. Bisher liegt Cinemark in diesem Jahr rund 5 Prozent im Minus.

Capital One Financial ist ebenfalls eine Long-Idee von Parker. Das Finanzunternehmen erhöhte seine Quartalsdividende von 0,60 auf 0,80 US-Dollar – ein Plus von über 30 Prozent – zahlbar am 1. Dezember für Aktionäre mit Stichtag 17. November. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,58 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

