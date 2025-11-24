Kleine Bergbauprojekte sollen in Nigeria vorangetrieben werden

- Chariot, Continental und C&C Minerals Limited (Chariot hält 66,667 % der Anteile) haben eine verbindliche, bedingte Vereinbarung unterzeichnet, um den Kleinbergbau (Small-Scale Mining, SSM) in Nigeria in den vier nigerianischen Projekten ihres Joint Ventures zu formalisieren und voranzutreiben, vorbehaltlich des Abschlusses der Übernahme der Anteile von Chariot an C&C Minerals und den nigerianischen Projekten im Rahmen der am 10. Juli 2025 an der ASX bekannt gegebenen Aktienkaufvereinbarung („SSA“).

- SSM-Rollen: Continental wird als Manager der SSM-Operationen fungieren und dabei seine lokale Expertise nutzen, während Chariot für die Beschaffung der Projektfinanzierung und der Abnahmevereinbarungen verantwortlich sein wird.

- Drei-Phasen-Plan: Die Parteien haben sich auf einen dreistufigen Plan zur Umstellung des bestehenden handwerklichen Lithiumabbaus auf SSM-Betrieb geeinigt:

Phase 1 – Zielgerichtete Exploration & lokalisierte Ressourcenabgrenzung;

Phase 2 – Metallurgische Testarbeiten; und

Phase 3 – Bewertung von Lohnverarbeitungsoptionen und Logistik des Erztransports.

- Historische Verkäufe & Abnahmeinteresse: Kleinbergbauunternehmen in den nigerianischen Projekten verkaufen seit 2021 handverlesenes und handverarbeitetes Lithiumerz an chinesische Käufer, was die Nachfrage nach dem Produkt belegt und ein kurzfristiges Umsatzpotenzial für ein SSM-Geschäft darstellt.

- Chariot befindet sich nun in fortgeschrittenen Abnahmeverhandlungen mit potenziellen Käufern.

- Weg zur Produktion: Der SSM bietet einen Weg zu einer kurzfristigen Produktion und Cashflow aus den nigerianischen Projekten, der parallel zu systematischen Explorationsprogrammen im großen Maßstab über die Projektcluster Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki vorangetrieben wird. Dieser zweigleisige Entwicklungsansatz zielt darauf ab, frühe Einnahmen zu erzielen, ohne die langfristige Explorationsstrategie zur Entdeckung einer oder mehrerer bedeutender Lithiumressourcen zu verzögern.