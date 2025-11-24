Börsenbeben oder Einstiegschance? UBS sieht "gesunden Rücksetzer"

Parallel dazu zwingt der starke Anstieg des VIX – von 18 auf 27,5 in nur zehn Tagen – sogenannte Risk-Control-Funds, ihre Aktienquoten zurückzufahren. Sollte die realisierte Volatilität den impliziten Erwartungen folgen und Richtung 25 Prozent steigen, droht laut UBS eine weitere Positionsabbau-Welle von rund 20 Prozent. Zudem seien die impliziten Volatilitäten bereits so stark gestiegen, dass "zu viel Pessimismus eingepreist" sei.

Der Abverkauf der vergangenen Woche sei vor allem von Futures und systematischen Strategien ausgelöst worden, heißt es im UBS-Report. Besonders Vermögensverwalter hätten massiv verkauft und dürften ihre Positionen in den kommenden zwei Wochen weiter halbieren. Insgesamt könnten so bis zu 50 Milliarden US-Dollar aus dem Markt fließen – im Extremfall sogar doppelt so viel.

Auch der DAX dreht am Montag wieder ins Plus, nachdem er am Freitag kurzzeitig unter die Marke von 23.000 Punkten gerutscht war. "Wir sehen jetzt mehr und mehr Schnäppchenjäger, die die günstigeren Kurse zum Einstieg nutzen", meint Thomas Altmann von QC Partners. "Beim DAX war das Unterschreiten der 23.000 Punkte Marke am Freitag ganz schnell wieder beendet. Es gibt weiterhin Kaufwillige, die an gewissen Schwellen investieren und den markt damit vor größeren Verlusten bewahren."

Doch ganz aus dem Schneider sei der Markt noch nicht, warnt Jürgen Molnar von Robomarkets. "Die runde 23.000er Marke bleibt die zentrale Haltezone für die Stabilisierung in den kommenden Tagen. Fällt sie erneut, droht ihr das gleiche Schicksal wie der zuvor starken Unterstützungszone, die jetzt zu eben jenem Widerstand geworden ist. Noch ist der DAX nicht aus dem Schneider, für eine Entwarnung ist es zu früh."

Technisch betrachtet ist der Markt laut UBS jedoch noch nicht überverkauft: Der 14-Tage-RSI des S&P 500 liegt bei 37,2 – über der klassischen Oversold-Marke. Auch das erste wichtige Fibonacci-Level bei 6.445 Punkten wurde noch nicht erreicht, was kurzfristig weiteren Druck ermöglichen könnte.

Die UBS-Experten sehen den Rücksetzer als "gesund", kurzfristig aber noch nicht ausgestanden. Systematische Verkäufer drücken, doch Retail-Käufe und überzogene Volatilität sprechen für eine baldige Gegenbewegung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





