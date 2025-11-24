Bernstein senkt Ziel für RTL auf 30 Euro - 'Market-Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Noch nicht über den Berg

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 33,45 auf Tradegate (24. November 2025, 14:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,58 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -16,42 %/+4,48 % bedeutet.