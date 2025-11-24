ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für RTL auf 30 Euro - 'Market-Perform'
- Kursziel für RTL Group auf 30 Euro gesenkt.
- Quartalszahlen verfehlen Erwartungen knapp.
- Schwache Werbemärkte in Deutschland und Frankreich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Fernsehkonzerns hätten die Erwartungen knapp verfehlt, was den schwachen Werbemärkten in Deutschland und Frankreich sowie der schwächelnden Dynamik bei der Produktions- und Vertriebstochter Fremantle geschuldet sei, schrieb Annick Maas in ihrem Rückblick vom Freitagabend. Daher und wegen der gesenkten Jahresziele habe sie das Kursziel gekappt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 33,45 auf Tradegate (24. November 2025, 14:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,58 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -16,42 %/+4,48 % bedeutet.
aus dem heutigen Finanzbericht:
Es gibt die normale Dividende +/- 2 Euro und zusätzlich 5 Euro Sonderdividende
„– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026
– RTL Group startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden“
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/