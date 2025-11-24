Century Lithium berichtet über die neuesten Entwicklungen im Lithiumprojekt Angel Island, Nevada

24. November 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE ) (OTCQX: CYDVF ) (Frankfurt: C1Z ) („Century Lithium” oder „das Unternehmen“) freut sich, den aktuellen Stand der Fortschritte in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Angel Island in Nevada, USA, zu melden.

„Das Team von Century Lithium konzentriert sich weiterhin darauf, mehrere wichtige Schritte voranzubringen, während das Unternehmen die Entwicklung von Angel Island weiter vorantreibt“, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. „Das Unternehmen macht an mehreren Fronten Fortschritte. Unser Team und unsere Berater haben alle geplanten Arbeiten im Vorfeld des operativen Plans für Angel Island abgeschlossen und eingereicht. Das Unternehmen macht ferner weiterhin Fortschritte bei der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2024. Wir sind davon überzeugt, dass Angel Island ein wertvolles Projekt ist, das hochwertige Arbeitsplätze in den USA schaffen, die nationalen Lieferketten für kritische Mineralien unterstützen und Century Lithium als inländischen Hersteller von Lithiumcarbonat in Batteriequalität in den USA positionieren wird.“

Angel Island

Angel Island ist eine der größten bekannten Lithiumressourcen in Sedimentgestein in den Vereinigten Staaten und befindet sich zudem in einer günstigen geologischen, geografischen und logistischen Lage. Das Unternehmen verfolgt weiterhin eine integrierte und durchgängige Entwicklungsstrategie zur Umwandlung von lithiumhaltigem Tongestein in ein fertiges Lithiumcarbonatprodukt. Eine zentrale Komponente in Angel Island ist die zum Patent angemeldete Chlor-Alkali-Extraktionstechnologie von Century Lithium, die Natriumchlorid, entweder als Feststoff oder als Sole, in essentielle Reagenzien umwandelt, die im gesamten Prozess verwendet werden. Dieses geschlossene System fördert die Nachhaltigkeit, reduziert die Abhängigkeit von externen Chemikalienlieferungen und bietet bedeutende Kosten- und Umweltvorteile.

Fortschritte im Genehmigungsprozess

Alle Basis- und Umweltstudien zur Unterstützung von Angel Island sind abgeschlossen und wurden vom US-amerikanischen Bureau of Land Management akzeptiert. Das Unternehmen finalisiert derzeit den operativen Plan (Plan of Operations - „PoO“), der den Entwurf der Mine, die Konfiguration der Aufbereitungsanlage, die Wassernutzungs- und Wassermanagementsysteme, die Handhabung von Taubgestein und Abraum, die Zugangsinfrastruktur sowie die Umweltschutzmaßnahmen festlegen wird. Mit der Einreichung des PoO beginnt das bundesstaatliche Genehmigungsverfahren gemäß dem National Environmental Policy Act. Century Lithium arbeitet weiterhin daran, den im Federal FAST-41 Dashboard angegebenen Zeitplan einzuhalten.