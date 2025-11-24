Kingsmen Resources nimmt im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung 4.151.250 $ ein

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 24. November 2025 / IRW-Press / KINGSMEN RESOURCES LTD. („KINGSMEN“ oder das „UNTERNEHMEN“) (TSXV: KNG), (OTC: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“), die am 4. November und 12. November 2025 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Das Unternehmen nahm durch die Ausgabe von insgesamt 3.075.000 Einheiten (jede eine „Einheit“) zum Preis von 1,35 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von 4.151.250 $ ein. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von je 1,90 $. Der Nettoerlös wird für den weiteren Ausbau des Silber-Gold-Projekts Las Coloradas in Mexiko sowie als Working Capital verwendet. Auf einen Teil der Privatplatzierung wurden Vermittlungsprovisionen von 191.179,36 $ in bar sowie 141.614 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) gezahlt. Die Vermittler-Warrants können ebenfalls für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 1,90 $ ausgeübt werden. Alle im Rahmen der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden und stehen unter dem Vorbehalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen wie etwa der endgültigen Zustimmung der Börse.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Aktien in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt.