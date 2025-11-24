MIRDC gewinnt zwei R&D 100 Awards für sein KI-gestütztes interaktives Sprachtherapie-System

In Taiwan gibt es etwa 2.200 zertifizierte Sprachtherapeuten, eine Zahl, die nicht ausreicht, um den Bedarf von Hunderttausenden von Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen und Autismus-Spektrum-Störungen zu decken. Dieser Mangel birgt für viele Kinder das Risiko, die entscheidende Phase der Sprachentwicklung zu verpassen. Die derzeitigen Therapieinstrumente konzentrieren sich hauptsächlich auf Artikulation und Aussprache, tragen jedoch kaum zur Verbesserung des mündlichen Ausdrucks und des Sprachverständnisses der Kinder bei.

KAOHSIUNG, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC) wurde mit zwei 2025 R&D 100 Awards in der Kategorie Software/Dienstleistungen und der Sonderauszeichnung ausgezeichnet: In der Kategorie „Soziale Verantwortung von Unternehmen" für sein KI-gestütztes interaktives Sprachtherapie-System.

Das KI-gestützte interaktive Sprachtherapie-System bietet eine personalisierte, kontinuierliche und klinisch fundierte Lösung, indem es spielbasierte Therapiemodule, generative KI-gesteuerte Anleitung und Sprachbewertung nach der Sitzung kombiniert. Die spielerischen Module integrieren klinisch validierte Ansätze – darunter Imitationsübungen, Bildkarten, Bilderbücher und Konversationsaufforderungen – in interaktive Spiellevels, die sich auf bestimmte Therapieziele wie Benennung, Satzformulierung, Verständnis und Reaktion konzentrieren. Diese Struktur hilft Kindern, ihre Sprachfähigkeiten innerhalb eines sequenziellen Lehrplans schrittweise aufzubauen.

Das KI-gesteuerte Modul des Systems interpretiert die Antworten eines Kindes in Echtzeit und generiert automatisch maßgeschneiderte therapeutische Anleitungen – wie Imitations-, Modellierungs-, Erweiterungs- und Ausdehnungstechniken – basierend auf dem Gesprächskontext, sodass Kinder einen präzisen und vollständigen verbalen Ausdruck erreichen können. Diese interaktive Funktion unterstützt ein effektives und nachhaltiges Üben zu Hause.

Nach jeder Sitzung führt das System automatisch eine Sprachbewertung durch, die die Leistung anhand von 20 objektiven Indikatoren in den Bereichen Semantik, Syntax und Pragmatik misst. Diese Daten liefern Ärzten und Eltern klare, evidenzbasierte Einblicke in die Fortschritte des Kindes und die allgemeine Wirksamkeit der Therapie.Fortschritte eines Kindes und die allgemeine Wirksamkeit der Therapie.

Die Verleihung von zwei R&D 100 Awards, darunter der Silver Award für soziale Unternehmensverantwortung, hat die Entschlossenheit des Teams gestärkt, weiterhin inklusive Gesundheitstechnologien zu entwickeln. Außerdem bekräftigt dies den Gründungszweck des Projekts: „Jedem Kind helfen, seine Stimme zu finden und mit der Welt in Verbindung zu treten." Das MIRDC engagiert sich weiterhin für die Förderung digitaler Gesundheitslösungen und die Unterstützung der Kommunikation und des Lernens von Kindern durch Innovation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830573/MIRDC.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mirdc-gewinnt-zwei-rd-100-awards-fur-sein-ki-gestutztes-interaktives-sprachtherapie-system-302624537.html