    Novo Nordisk Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die Novo Nordisk Aktie, bisher, um -10,34 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Novo Nordisk Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 24.11.2025
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025

    Mit einer Performance von -10,34 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der Novo Nordisk Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Novo Nordisk mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -15,30 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,53 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Novo Nordisk eine negative Entwicklung von -50,59 % erlebt.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,17 %
    1 Monat -9,53 %
    3 Monate -15,30 %
    1 Jahr -59,22 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den drastischen Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie nach dem Fehlschlag einer Alzheimer-Studie, der die Umsatzprognosen bis 2027 negativ beeinflussen könnte. Anleger sind gespalten: Einige sehen Kaufgelegenheiten, während andere vorsichtig bleiben. Es wird auch spekuliert, dass große Short-Positionen die Kursentwicklung beeinflussen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,47 Mrd. € wert.

    Eli Lilly: Willkommen im Club der Billionäre!


    Der Pharmariese Eli Lilly ging am Freitag mit einer Rekordbewertung aus dem Markt. Erstmals wurde die Marktkapitalisierung von 1 Billion-US-Dollar-Marke geknackt.

    Novo Nordisk enttäuscht mit Studie


    (Präzisierung im ersten Satz: Semaglutid. Der Wirkstoff ist in den Medikamenten Rybelsus und Wegovy enthalten, gleichwohl ist die Darreichungsform (Tablette versus Spritze) jeweils eine andere.) BAGSVAERD (dpa-AFX) - Das Abnehmmittel Semaglutid …

    Evoke phase 3 trials did not demonstrate a statistically significant reduction in Alzheimer's disease progression


    Bagsværd, Denmark, 24 November 2025 – Novo Nordisk today announced the top-line results from the 2-year primary analysis of evoke and evoke+ phase 3 trials in early-stage symptomatic Alzheimer’s disease. The two trials were randomised, …

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    -10,03 %
    -1,17 %
    -9,53 %
    -15,30 %
    -59,22 %
    -26,99 %
    +45,12 %
    +63,39 %
    +2.120,00 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



