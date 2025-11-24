Novo Nordisk Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 24.11.2025

Mit einer Performance von -10,34 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der Novo Nordisk Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Novo Nordisk mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -15,30 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,53 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Novo Nordisk eine negative Entwicklung von -50,59 % erlebt.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,17 % 1 Monat -9,53 % 3 Monate -15,30 % 1 Jahr -59,22 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den drastischen Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie nach dem Fehlschlag einer Alzheimer-Studie, der die Umsatzprognosen bis 2027 negativ beeinflussen könnte. Anleger sind gespalten: Einige sehen Kaufgelegenheiten, während andere vorsichtig bleiben. Es wird auch spekuliert, dass große Short-Positionen die Kursentwicklung beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,47 Mrd. € wert.

