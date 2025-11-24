    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    1&1 - Aktie steigt rasant +4,45 % - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die 1&1 Aktie, bisher, um +4,45 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

    1&1 Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.11.2025

    Die 1&1 Aktie konnte bisher um +4,45 % auf 22,875 zulegen. Das sind +0,975  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der 1&1 Aktie. Nach einem Plus von +0,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,875, mit einem Plus von +4,45 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von 1&1 einen Gewinn von +7,75 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in 1&1 eine positive Entwicklung von +74,36 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    1&1 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,39 %
    1 Monat +1,51 %
    3 Monate +7,75 %
    1 Jahr +81,59 %

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,04 Mrd.EUR € wert.

    1&1 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    +4,34 %
    +1,63 %
    +0,46 %
    +7,37 %
    +79,39 %
    +60,66 %
    +14,70 %
    -48,90 %
    +28,35 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550



