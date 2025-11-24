BVB ohne Beier gegen Villarreal
- Borussia Dortmund ohne Beier gegen Villarreal.
- Maximilian Beier hat muskuläre Probleme.
- Trainer Kovac bestätigt: Beier nicht einsatzbereit.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen den FC Villarreal auf Angreifer Maximilian Beier verzichten. Der 23-Jährige beendete das Abschlusstraining am Montag vorzeitig. "Maxi hatte muskuläre Probleme, eine Verhärtung. Es sieht momentan so aus, dass er morgen nicht zur Verfügung steht", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime)./lap/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 3,305 auf Tradegate (24. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
es nervt.....
Sagt der Richtige, der immer auf Rolex-Kalle und Steuerhinterziehungs-Uli H. herumreitet, wenn es ihm nutzt. Außerdem habe ich nur einen Bild-Artikel verlinkt. Auch schon strafbar?