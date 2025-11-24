BVB ohne Beier gegen Villarreal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 3,305 auf Tradegate (24. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.