    BVB ohne Beier gegen Villarreal

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund ohne Beier gegen Villarreal.
    • Maximilian Beier hat muskuläre Probleme.
    • Trainer Kovac bestätigt: Beier nicht einsatzbereit.
    BVB ohne Beier gegen Villarreal
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen den FC Villarreal auf Angreifer Maximilian Beier verzichten. Der 23-Jährige beendete das Abschlusstraining am Montag vorzeitig. "Maxi hatte muskuläre Probleme, eine Verhärtung. Es sieht momentan so aus, dass er morgen nicht zur Verfügung steht", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime)./lap/DP/he

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 3,305 auf Tradegate (24. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
