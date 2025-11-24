JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit dem Misserfolg von Rybelsus werde ein ohnehin hochriskanter, möglicher Kurstreiber abgehakt, schrieb Richard Vosser am Montagmittag. Auf die Schätzungen für die Dänen habe dies allerdings wenig bis gar keinen Einfluss./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,13 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Tradegate (24. November 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
