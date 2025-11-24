BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analystin Yihan Li hob am Montagmittag die geringen Erwartungen an die Studie hervor. In ihrem Bewertungsmodell hatte sie den Wirkstoff in dieser Indikation gar nicht eingepreist. Auch im Konsens sei nur ein geringer Beitrag enthalten. Nun könnten sich die Anleger ganz auf eine Trendwende bei den Abnehmmitteln konzentrieren, so Li./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,13 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Tradegate (24. November 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Yihan Li

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 375

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



