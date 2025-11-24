GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 391 dänischen Kronen belassen. Der Misserfolg der Alzheimer-Studie mit Rybelsus sei enttäuschend, aber nicht wirklich bedeutend, schrieb James Quigley am Montagmittag. Die Sorgen um das Wachstum der Dänen 2026 dürften eigentlich bereits eingepreist sein./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,13 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Tradegate (24. November 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 391

Kursziel alt: 391

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



