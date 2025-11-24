    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er sieht einen Beitrag für den Überschuss je Aktie 2026 von mehr als einem Prozent. Der Prozess könnte sich ein halbes Jahr hinziehen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 18,01EUR auf Tradegate (24. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00, was einem Rückgang von -5,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er …