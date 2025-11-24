RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er sieht einen Beitrag für den Überschuss je Aktie 2026 von mehr als einem Prozent. Der Prozess könnte sich ein halbes Jahr hinziehen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 18,01EUR auf Tradegate (24. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.



