Mehr Verteidigung, mehr Marge, mehr Renk? Der wahre Boom steht erst noch bevor

Das Unternehmen peilt für 2030 ein organisches Umsatzwachstum auf 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro an. Das wäre mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu den mindestens 1,3 Milliarden Euro, die für dieses Jahr erwartet werden.

Renk hat auf seinem Capital Markets Day in Augsburg klargemacht, dass der große Wachstumsschub erst 2028 einsetzen wird. Analyst Christian Cohrs von Warburg Research berichtet, dass die Finanzziele für 2030 weitgehend im marktüblichen Rahmen liegen, der Gewinnanstieg jedoch stärker in die zweite Hälfte der Dekade rutschen dürfte als zuvor erwartet.

Die operative Marge soll um rund drei Prozentpunkte auf über 20 Prozent steigen, was einem bereinigten EBIT von etwa 600 Millionen Euro entspricht. Cohrs zufolge liegt dies leicht über seiner bisherigen Schätzung und deckt sich mit dem Konsens am Markt.

Gleichzeitig bestätigte das Management seine Ziele für 2027 und 2028. Diese Vorgabe deutet darauf hin, dass das Wachstum in den kommenden zwei Jahren gedämpfter ausfallen wird. Der wichtigste Grund: Die Entwicklung wird zunächst stärker durch die Abarbeitung bestehender Aufträge als durch neue Impulse getragen.

Laut Cohrs wird der tatsächliche Wachstumsschub erst sichtbar, wenn die jüngsten Beschaffungs- und Haushaltsentscheidungen der NATO-Staaten – allen voran Deutschlands – ab 2028 voll in die Umsatzentwicklung durchschlagen.

Auch strategische Weichenstellungen stehen im Fokus. Renk sieht weiterhin Chancen für Übernahmen, die bis zu 1 Milliarde Euro zusätzlichen Umsatz beitragen könnten. Cohrs hält es für wahrscheinlich, dass sich das Unternehmen besonders auf die Stärkung seines US-Marinegeschäfts konzentrieren wird.

Parallel dazu könnte der Verteidigungsanteil bis 2030 auf über 90 Prozent steigen, verglichen mit rund 74 Prozent heute. Eine mögliche Trennung vom zivilen Gleitlagergeschäft schließt er nicht aus. Ein reiner Verteidigungsplayer würde an der Börse vermutlich höher bewertet.

Auf operativer Ebene setzt Renk auf Skalierung und mehr Standardisierung. In Augsburg präsentierte das Unternehmen ein modulares Produktionssystem mit flexiblen Montagezellen. Diese Struktur soll Effizienz, Durchsatz und Auslastung steigern – laut Renk um bis zu 13 Prozent. Bis 2030 soll die jährliche Getriebeproduktion von aktuell rund 700 Einheiten auf 1.800 Einheiten steigen. Trotz erhöhter Investitionen in den Jahren 2026 und 2027 sollen die Investitionsausgaben langfristig bei moderaten drei Prozent des Umsatzes bleiben.

Cohrs bestätigt seine Halteempfehlung. Der Capital Markets Day habe für mehr Transparenz gesorgt und das positive Momentum im Verteidigungssektor unterstrichen. Die Schätzung wurde leicht angepasst: Das Kursziel sinkt marginal von 58 auf 57 Euro und impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





