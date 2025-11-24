Siemens stellt in CES 2026 Keynote Industrietechnik für das Zeitalter der KI vor

ARLINGTON, Va., 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA) und Siemens kündigen an, dass Roland Busch, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG, eine Keynote auf der CES 2026, dem weltweit wichtigsten Technologie-Event, halten wird. Roland Busch wird zeigen, wie Siemens KI, digitale Zwillinge und Automatisierungstechnologien entwickelt, um die reale Welt voranzutreiben und eine neue Ära der KI-fähigen Fertigung, Infrastruktur und des Transports einzuläuten – wo die reale und die digitale Welt kombiniert werden, um den Alltag zu verändern.

„KI und digitale Zwillinge werden industrielle Umgebungen revolutionieren und Design, Planung, Technik, Betrieb und Wartung rationalisieren", so Gary Shapiro, CEO und Vice Chair der CTA. „Roland Busch und Siemens zeigen, wie KI, kombiniert mit Daten und tiefem Fachwissen, ganze Branchen neu erfinden kann. Wir freuen uns sehr, Roland Busch wieder auf der CES-Keynote-Bühne begrüßen zu dürfen, um zu erörtern, wie KI die Art und Weise, wie die Welt entwickelt, baut und sich vernetzt, verändert."

Siemens wird auch zeigen, wie seine KI-gestützten Technologien, sein Fachwissen und sein komplementäres Partnernetzwerk die Skalierung von KI in der realen Welt ermöglichen. Gemeinsam mit Kunden und Partnern wird Siemens Spitzentechnologien präsentieren, die die Fertigung, die Infrastruktur und das Transportwesen verändern.

„Es ist immer ein entscheidender Moment, wenn eine neue Allzwecktechnologie verfügbar wird: Es gab eine Welt vor der Elektrizität; heute ist die Elektrizität allgegenwärtig. Es gab eine Welt vor der künstlichen Intelligenz, und wir sind gerade dabei, zu einer Welt überzugehen, in der sie in vollem Umfang genutzt wird – auch in Fabriken, Gebäuden, Stromnetzen und im Verkehr", so Busch. „Siemens ist weltweit führend bei industrieller KI – KI für die reale Welt – und bringt Intelligenz in jede Maschine, jedes Gerät und jedes Stück Infrastruktur. Wir haben die Daten, das Fachwissen und das Vertrauen unserer Kunden und Partner, mit denen wir die industrielle KI skalieren. Auf der CES werden wir zeigen, wie wir diese Jahrhundertchance in greifbare Vorteile für Industrie und Gesellschaft umsetzen."