Bitcoin gibt wieder nach - Leichte Kurserholung vorerst gestoppt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Montag seinen Erholungsversuch nach der jüngsten Talfahrt vorerst gestoppt. Am frühen Nachmittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung bei 86.400 Dollar gehandelt. Am Wochenende hatte sich der Bitcoin noch etwas erholt, nachdem er zuvor kräftig verloren hatte.

In der vergangenen Woche hatte der Bitcoin mehr als zehn Prozent eingebüßt. Marktbeobachter sprechen vom stärksten Kurseinbruch seit 2022. Vor allem Zinsspekulationen hatten die Kryptowährung belastet. Zeitweise wurde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank als geringer eingeschätzt. Da Kryptowährungen keine Zinsen abwerfen, belastet die Aussicht auf weiter höhere Zinsen die Nachfrage.