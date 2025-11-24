    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 24.11.2025 - 15.15 UHr

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer erzielt Erfolg mit Gerinnungshemmer Asundexian.
    • Novo Nordisk enttäuscht mit Alzheimer-Studie, Aktie fällt.
    • United Internet bündelt Telekom-Geschäft, Aktie steigt.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 24.11.2025 - 15.15 UHr
    ROUNDUP: Gerinnungshemmer Asundexian doch wieder Hoffnungsträger für Bayer

    LEVERKUSEN/BERLIN - Zwei Jahre nach einem schweren Rückschlag mit dem Pharma-Wirkstoff Asundexian hat Bayer mit dem Blutgerinnungshemmer nun einen wichtigen Erfolg in der Schlaganfallprophylaxe erzielt. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will das Mittel perspektivisch auf den Markt bringen; Gespräche über Zulassungsanträge mit Behörden sind geplant, wie das im Dax notierte Unternehmen am Sonntag mitteilte. Analysten sprechen von einer positiven Überraschung und trauen dem Mittel Blockbuster-Potenzial zu, also Jahreserlöse von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Sie wollen aber zunächst Studiendetails sehen, um das Geschäftspotenzial besser einschätzen zu können. An der Börse jedenfalls kamen die Neuigkeiten gut an.

    Abnehmmittel als Alzheimer-Hoffnung: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie

    BAGSVAERD - Das Abnehmmittel Semaglutid des Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie Evoke zu Semaglutid in oraler Darreichungsform habe im Vergleich zu Placebo keine statistisch signifikante Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit gezeigt, teilte der dänische Pharmariese am Montag mit. Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach auf die Nachricht hin um zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021 ein.

    ROUNDUP: United Internet bündelt Telekom-Geschäft bei 1&1 - Aktie steigt

    MONTABAUR - United Internet will ihr Telekommunikationsgeschäft künftig ganz in ihrer Tochter 1&1 bündeln. Dazu übernimmt 1&1 in einem komplexen Deal die Glasfasersparte 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Freitagabend in Montabaur mitteilten. An der Börse kam dies gut an.

    Contitech kündigt Stellenabbau an

    HANNOVER - Der Autozulieferer Continental kündigt einen Stellenabbau bei seiner Kunststofftechnik-Tochter Contitech an. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, sollen von 2028 an jährlich 150 Millionen Euro eingespart werden, insbesondere in der Verwaltung, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Dafür würden vom kommenden Jahr an Tätigkeiten verlagert, Stellen abgebaut und Abläufe angepasst.

    ROUNDUP: BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurück

    LONDON - Der Bergbaukonzern BHP Group hat auch einen abermaligen Versuch zur Übernahme des Konkurrenten Anglo American abgeblasen. Es habe erneut Gespräche gegeben, teilte BHP am Montag in London mit. Da Anglo American aber auch den aktuellen Vorstoß zurückgewiesen habe, werde jetzt kein Zusammenschluss der beiden Unternehmen mehr erwogen.

    Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr

    AMSTERDAM - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 Millionen US-Dollar, gegenüber 60 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz kletterte auf rund 3,62 Milliarden Dollar (rund 3,1 Mrd Euro) von zuvor 2,96 Milliarden. Finanzchef Nico Marais sieht Prosus auf dem Weg, die ausgegebenen Ziel für das Geschäftsjahr zu erreichen.

    S&P senkt Rating-Ausblick für Deutsche Pfandbriefbank - US-Rückzug im Fokus

    FRANKFURT - Wegen möglicher weiterer Belastungen durch den Ausstieg aus dem US-Geschäft droht der Deutschen Pfandbriefbank eine Abstufung durch die Ratingagentur S&P. So senkte S&P am Freitagabend den Ausblick für die Bonitätseinschätzung für den Immobilienfinanzierer von "stabil" auf "negativ". Damit könnte das Unternehmen das "Investment Grade"-Rating verlieren; die Refinanzierungskosten würden dann wohl steigen. Noch wurde das Rating "BBB-/A-3" allerdings bestätigt.

    Traton verlängert vorzeitig Vertrag von Finanzvorstand

    MÜNCHEN - Die VW -Nutzfahrzeugtochter Traton hat den Vertrag von Finanzchef Michael Jackstein vorzeitig verlängert, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Der Vertrag sei um fünf Jahre bis April 2031 verlängert worden, so ein Sprecher von Traton auf Anfrage von dpa-AFX.

    Thyssenkrupp verkauft Automation Engineering an Agile Robots

    ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp verkauft den Geschäftsbereich Automation Engineering an das Münchner Unternehmen Agile Robots. Die Veräußerung sei Teil der beschlossenen Neuaufstellung von Thyssenkrupp Automotive Technology, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Abschluss werde in den kommenden Monaten erwartet. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

    -Cloud-Dienste bei kleinen Firmen noch eher wenig verbreitet -Studie: 1,44 Billionen Euro für Luxus - aber der Markt schrumpft -Nach US-Treffen: Reiche dringt auf weniger EU-Tech-Regeln -Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien -Ionos kauft Aktien zurück°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 22,89 auf Tradegate (24. November 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 129,91 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,11DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +658,57 %/+1.207,87 % bedeutet.




    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 24.11.2025 - 15.15 UHr ROUNDUP: Gerinnungshemmer Asundexian doch wieder Hoffnungsträger für Bayer LEVERKUSEN/BERLIN - Zwei Jahre nach einem schweren Rückschlag mit dem Pharma-Wirkstoff Asundexian hat Bayer mit dem Blutgerinnungshemmer nun einen wichtigen Erfolg in der …