Graphite One: Wendepunkt der US-Rohstoffstrategie – Ende der China-Abhängigkeit?
Tief im Norden Alaskas entsteht ein Projekt, das die US-Rohstoffpolitik umkrempeln und die Abhängigkeit von China bei Graphit und Seltenen Erden drastisch senken könnte.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Das „Graphite-1-Projekt“ in Alaska zielt darauf ab, eine eigenständige Rohstoffinfrastruktur für Graphit und Seltenerdmetalle aufzubauen und die Abhängigkeit von China zu verringern.
- Die Lagerstätte nahe Nome gilt als das größte Graphitvorkommen der USA und enthält auch strategisch relevante Seltene Erden.
- Materialien wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium, die für moderne Technologien wichtig sind, wurden entdeckt und fallen unter den „Defense Production Act“.
- Das Projekt umfasst eine komplette inländische Lieferkette, die von der Exploration bis zur Verarbeitung und Endanwendung reicht, einschließlich eines Batterieanodenmaterialwerks in Ohio.
- Gouverneur Dunleavy bezeichnete das Projekt als das größte seiner Art in Nordamerika und sieht Alaska als zukünftiges Zentrum für kritische Metalle.
- Das Projekt könnte einen Paradigmenwechsel in der US-Rohstoff- und Industriepolitik darstellen und die Unabhängigkeit in strategisch wichtigen Materialklassen fördern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Graphite One ist am 16.04.2026.
Der Kurs von Graphite One lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8890EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im
Minus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9780EUR das entspricht einem Plus von +10,01 % seit der Veröffentlichung.
+12,17 %
+19,79 %
+18,86 %
+80,39 %
+58,62 %
+2,22 %
-46,83 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte