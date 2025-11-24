    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    ROUNDUP/Abnehmmittel als Alzheimer-Hoffnung

    Novo Nordisk enttäuscht mit Studie

    Für Sie zusammengefasst
    • Semaglutid zeigt in Alzheimer-Studie keinen Erfolg.
    • Aktienkurs von Novo Nordisk fällt um 10 Prozent.
    • Konkurrenz und Kopien belasten Geschäftserwartungen.
    ROUNDUP/Abnehmmittel als Alzheimer-Hoffnung - Novo Nordisk enttäuscht mit Studie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Das Abnehmmittel Semaglutid des Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie Evoke zu Semaglutid in oraler Darreichungsform habe im Vergleich zu Placebo keine statistisch signifikante Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit gezeigt, teilte der dänische Pharmariese am Montag mit.

    Die Hoffnung auf einen Erfolg von Rybelsus, also der Semaglutid-Tablette, sei zwar nicht allzu hoch gewesen, schrieb Michael Leuchten vom Investmenthaus Jefferies. Der Misserfolg nehme aber den Optimisten ein mögliches Argument, am Ball zu bleiben. Die Umsatzaussichten bis 2027 würden heftig debattiert, schrieb er. Es drohten nun weiter sinkende Bewertungen.

    Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach nach den Neuigkeiten um zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021 ein. Die Talfahrt der Papiere beschleunigte sich damit wieder.

    So blickt die Unternehmensführung seit Anfang November wegen unverändert schwieriger Geschäfte mit Diabetesmitteln und Gewichtssenkern noch vorsichtiger auf das laufende Jahr. Zudem kürzte das Management um den erst seit Anfang August amtierenden Chef Maziar Mike Doustdar seine Investitionspläne. Die Dänen ringen seit geraumer Zeit mit der zunehmenden Konkurrenz durch den US-Hersteller Lilly . Auf dem wichtigen US-Markt machen ihnen zudem von Apotheken hergestellte billige Kopien das Leben schwer.

    Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs des einst wertvollsten Unternehmens Europas an der Börse mittlerweile um 56 Prozent nachgegeben, nachdem er dank des anfänglichen Hypes um Abnehmmedikamente immens gestiegen war. Im Vergleich zum Rekordhoch von Mitte 2024, als die Aktie mehr als 1000 dänische Kronen gekostet hatte, sind fast drei Viertel dahin./mis/tav/stw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 155,1 auf Tradegate (24. November 2025, 15:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 129,91 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,11DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +657,48 %/+1.205,99 % bedeutet.




