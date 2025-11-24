Osisko Development gibt Vereinbarung zur Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten, wie das San Antonio Gold-Projekt bekannt

Montreal, Québec, 24. November 2025 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es am 21. November 2025 einen Wertpapierkaufvertrag (der „Kaufvertrag“) mit Axo Copper Corp. (TSXV:AXO) („Axo“) über den Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung am Goldprojekt San Antonio („San Antonio“ oder das „Projekt“) im mexikanischen Bundesstaat Sonora abgeschlossen hat. Gemäß dem Kaufvertrag wird Axo Sapuchi Minera S.A. de R.L. de C.V. („Sapuchi“) erwerben, das eine 100-prozentige Beteiligung an den Mineralkonzessionen von San Antonio hält, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen (die „Transaktion“).

Nach Abschluss der Transaktion erhält Osisko Development vorbehaltlich einer Anpassung gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags 15.305.536 Stammaktien von Axo („Axo-Aktien“) oder eine andere Anzahl von Axo-Aktien, die dazu führen würde, dass Osisko Development 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Axo-Aktien auf nicht verwässerter Basis besitzt. Osisko Development hat außerdem Anspruch auf die folgenden bedingten Zahlungen:

- Eine Barzahlung in Höhe von 70 % aller mexikanischen Mehrwertsteuerrückerstattungen, die Sapuchi für einen Zeitraum bis zum Abschlussdatum der Transaktion zustehen oder geschuldet werden;

- Nach der öffentlichen Einreichung einer gemäß NI 43-101 erstellten Machbarkeitsstudie für das Projekt durch Axo 2.000.000 US-Dollar, zahlbar in bar oder in Axo-Aktien, nach Wahl von Axo;

- Nach Abschluss des ersten Goldgusses im Rahmen des Projekts 2.000.000 US-Dollar, zahlbar in bar oder in Axo-Aktien, nach Wahl des Unternehmens; und

- Für den Fall, dass Axo eine oder mehrere Eigenkapitalfinanzierungen mit einem Bruttoerlös von insgesamt mindestens 10.000.000 US-Dollar abschließt, wird Axo an Osisko Development so viele Axo-Aktien ausgeben, dass Osisko Development auf nicht verwässerter Basis einen Anteil von 9,99 % an Axo an den ursprünglich im Rahmen dieser Eigenkapitalfinanzierung aufgenommenen 10.000.000 US-Dollar behält.