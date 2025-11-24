    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    BVB

    Kovac und Cramer reagieren auf Watzkes Wahlergebnis

    • Kovac stärkt Watzke den Rücken als Präsidenten.
    • Watzke erhielt nur 59% der Stimmen bei Wahl.
    • Cramer verspricht Verbesserung nach Fan-Kritik.
    DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Trainer Niko Kovac hat Hans-Joachim Watzke nach dessen Denkzettel-Wahl zum Präsidenten von Borussia Dortmund den Rücken gestärkt. "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier dem Aki zu gratulieren. Er ist der richtige Mann am richtigen Ort", sagte Kovac. "Ich bin überzeugt, dass er diesen großen Club so führen wird, wie er es zuvor in anderer Funktion getan hat."

    Watzke war am Sonntag von seinem bisherigen Amt als Geschäftsführer der BVB-Kapitalgesellschaft zurückgetreten und auf der Mitgliederversammlung des Clubs zum Präsidenten gewählt worden. Obwohl er einziger Kandidat war, erhielt er nur 59 Prozent der Stimmen. "Das waren keine Ergebnisse, die wir uns gewünscht haben", bekannte Watzkes bisheriger Geschäftsführerkollege Carsten Cramer auf der Jahreshauptversammlung der BVB-KGaA.

    "Wir nehmen das als Ansporn, ein besseres Bild abzugeben", versprach Cramer. Insbesondere die aktive Fanszene hatte Watzke in den vergangenen Monaten immer wieder scharf kritisiert./lap/DP/stw

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 3,315 auf Tradegate (24. November 2025, 15:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Borussia Dortmund Aktie, wobei Kursverluste, Tagesminus und die Zustimmung zu Watzke als Präsident im Fokus stehen. Zudem werden externe Faktoren wie Spielresultate und Vereinsentscheidungen als Einfluss auf die Aktienkurse erwähnt.
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

