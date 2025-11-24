Börsenstart USA - 24.11. - US Tech 100 stark +1,30 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.251,53 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Merck & Co +2,58 %, Amazon +1,71 %, Goldman Sachs Group +0,93 %, IBM +0,86 %, Apple +0,59 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -2,32 %, Verizon Communications -1,68 %, The Home Depot -1,57 %, Walt Disney -1,48 %, Coca-Cola -1,44 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.581,58 PKT und steigt um +1,30 %.

Top-Werte: Micron Technology +6,25 %, Broadcom +6,18 %, Tesla +4,42 %, Alphabet +4,41 %, Alphabet Registered (C) +4,30 %

Flop-Werte: Copart -3,52 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,92 %, Starbucks -2,43 %, Coca-Cola Europacific Partners -1,96 %, The Trade Desk Registered (A) -1,89 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.649,55 PKT und steigt um +0,72 %.

Top-Werte: Centene +7,55 %, Western Digital +6,47 %, Micron Technology +6,25 %, Broadcom +6,18 %, Wynn Resorts +4,52 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -3,54 %, Copart -3,52 %, CF Industries Holdings -2,78 %, Lowe's Companies -2,65 %, Fox Registered (A) -2,62 %