Hochtief Aktie explodiert - 24.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +6,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hochtief Aktie. Nach einem Plus von +0,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 289,20€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Hochtief einen Gewinn von +20,09 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -4,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,19 %. Im Jahr 2025 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +109,88 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,23 % 1 Monat +9,19 % 3 Monate +20,09 % 1 Jahr +133,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hochtief Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Hochtief-Aktie. Die Nutzer diskutieren über ihre Einstiege, Dividenden, Gewinnmitnahmen und die Stabilität der Bilanz, wobei technische Analysen und eine positive Grundstimmung im Vordergrund stehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hochtief eingestellt.

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,37 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.