Telefónica will 20 % der Stellen abbauen – Trend setzt sich fort!

Telefónica hat vorgeschlagen, im Rahmen der in ihrer neuen Strategie vorgesehenen Kostensenkungsmaßnahmen 5.040 Mitarbeiter in Spanien zu entlassen, wie die Gewerkschaft UGT am Montag mitteilte. Sofern die Entlassungen umgesetzt werden, wären 41 Prozent der Beschäftigten bei Telefónica Spanien, 31 Prozent bei Telefónica Móviles und 24 Prozent bei Telefónica Soluciones betroffen. Damit wären 20 Prozent der Belegschaft von Telefónica in Spanien, die rund 25.000 Mitarbeiter umfasst, betroffen.



Das Unternehmen will sich am Dienstag erneut mit den Gewerkschaften treffen, um seinen Vorschlag für Entlassungen in vier weiteren nationalen Niederlassungen vorzustellen. Die Gewerkschaft UGT forderte, dass alle ergriffenen Maßnahmen als ein rein freiwilliger Prozess auf der Grundlage des vorzeitigen Ruhestands gestaltet werden. Der Schritt folgt einem breiteren Trend unter europäischen Telekommunikationsunternehmen, die seit Jahren mit stagnierenden Geschäften und zunehmendem Druck zur Verkleinerung ihrer Belegschaft konfrontiert sind, da Investoren eine stärkere Konsolidierung im gesamten Sektor fordern.

Telefónica hat bereits im vergangenen Jahr rund 3.400 Stellen abgebaut. Das Unternehmen begründete dies damit, dass dadurch die Kosten ab 2025 jährlich um 285 Millionen Euro gesenkt werden würden. Durch die Automatisierung und die schrittweise Abschaffung des alten Kupfernetzes wird es Telekommunikationsunternehmen ermöglicht, auch mit weniger Personal auszukommen.Die Aktie, die seit Jahresbeginn fast 8 Prozent im Minus ist, stand am Montag leicht im Plus und wird mit 3,68 Euro bewertet.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Telefonica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 3,67EUR auf Tradegate (24. November 2025, 16:56 Uhr) gehandelt.

