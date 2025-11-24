    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefonica AktievorwärtsNachrichten zu Telefonica

    Stagnierende Geschäfte

    309 Aufrufe 309 0 Kommentare 0 Kommentare

    Telefónica will 20 % der Stellen abbauen – Trend setzt sich fort!

    Telefónica plant in Spanien den Abbau von 5.040 Stellen – 20 % der Belegschaft. Gewerkschaften pochen auf freiwillige Lösungen, die Branche steht weiter unter Kostendruck.

    Für Sie zusammengefasst
    • Telefónica plant 5.040 Stellenabbau in Spanien.
    • Gewerkschaften fordern freiwillige Lösungen für Betroffene.
    • Kostendruck zwingt Branche zu Personalreduktionen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Stagnierende Geschäfte - Telefónica will 20 % der Stellen abbauen – Trend setzt sich fort!
    Foto: telefonica.de

    Telefónica hat vorgeschlagen, im Rahmen der in ihrer neuen Strategie vorgesehenen Kostensenkungsmaßnahmen 5.040 Mitarbeiter in Spanien zu entlassen, wie die Gewerkschaft UGT am Montag mitteilte. Sofern die Entlassungen umgesetzt werden, wären 41 Prozent der Beschäftigten bei Telefónica Spanien, 31 Prozent bei Telefónica Móviles und 24 Prozent bei Telefónica Soluciones betroffen. Damit wären 20 Prozent der Belegschaft von Telefónica in Spanien, die rund 25.000 Mitarbeiter umfasst, betroffen.

    Das Unternehmen will sich am Dienstag erneut mit den Gewerkschaften treffen, um seinen Vorschlag für Entlassungen in vier weiteren nationalen Niederlassungen vorzustellen. Die Gewerkschaft UGT forderte, dass alle ergriffenen Maßnahmen als ein rein freiwilliger Prozess auf der Grundlage des vorzeitigen Ruhestands gestaltet werden. Der Schritt folgt einem breiteren Trend unter europäischen Telekommunikationsunternehmen, die seit Jahren mit stagnierenden Geschäften und zunehmendem Druck zur Verkleinerung ihrer Belegschaft konfrontiert sind, da Investoren eine stärkere Konsolidierung im gesamten Sektor fordern.

    Telefonica

    -0,44 %
    +1,36 %
    -19,24 %
    -20,52 %
    -13,97 %
    +3,22 %
    +21,44 %
    -62,04 %
    -24,94 %
    ISIN:ES0178430E18WKN:850775

    Telefónica hat bereits im vergangenen Jahr rund 3.400 Stellen abgebaut. Das Unternehmen begründete dies damit, dass dadurch die Kosten ab 2025 jährlich um 285 Millionen Euro gesenkt werden würden. Durch die Automatisierung und die schrittweise Abschaffung des alten Kupfernetzes wird es Telekommunikationsunternehmen ermöglicht, auch mit weniger Personal auszukommen.

    Die Aktie, die seit Jahresbeginn fast 8 Prozent im Minus ist, stand am Montag leicht im Plus und wird mit 3,68 Euro bewertet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Telefonica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 3,67EUR auf Tradegate (24. November 2025, 16:56 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stagnierende Geschäfte Telefónica will 20 % der Stellen abbauen – Trend setzt sich fort! Telefónica plant in Spanien den Abbau von 5.040 Stellen – 20 % der Belegschaft. Gewerkschaften pochen auf freiwillige Lösungen, die Branche steht weiter unter Kostendruck.