    Miersch sieht Rentenpaket vor schneller Verabschiedung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag soll Rentenpaket nächste Woche verabschieden.
    • Miersch sieht keinen Spielraum für weitere Verhandlungen.
    • Union protestiert gegen Rentenpaket und Kostensteigerung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch erwartet nach eigener Darstellung, dass der Bundestag das Rentenpaket in der kommenden Woche verabschiedet. Er gehe davon aus, "dass wir das in der nächsten Sitzungswoche machen", sagte Miersch in Berlin. Dies ist in der kommenden Woche.

    Für weitere Verhandlungen sehe er keinen Spielraum. Zum Rentenpaket gebe es einen einstimmigen Beschluss des Kabinetts. Ein stabiles Rentenniveau sei ein Hauptbestandteil der Koalitionsvorhaben. "Und es ist im Übrigen auch etwas gewesen, was bei der Mitgliederentscheidung der SPD eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat", erklärte Miersch mit Blick auf die mehrheitliche Zustimmung Hunderttausender SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag im April 2025.

    Die SPD verweigere sich weiteren Reformen "in keiner Weise". Aber: "Wir haben in den Koalitionsverhandlungen eindeutig erklärt, dass wir ein Rentenpaket zunächst verabschieden", sagte Miersch. Er wies dabei ausdrücklich auf ein von der CSU vorangetriebenes Vorhaben hin: Ein Ziel sei auch, dass die Mütterrente zum 1. Januar in Kraft trete. Auch dazu brauche es einen gewissen Vorlauf.

    In der Union gibt es heftigen Protest gegen das Rentenpaket, mit dem die Koalition das Rentenniveau - also das Verhältnis zu den Löhnen - bis 2031 festschreiben will. Die Junge Gruppe der CDU/CSU-Fraktion verlangt Änderungen, weil laut Gesetzentwurf auch nach 2031 noch ein um ein Punkt höheres Rentenniveau gelten soll. Die Junge Gruppe stemmt sich gegen die dafür anfallenden Milliardenkosten./awi/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
