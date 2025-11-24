    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börse, Baby

    Dividenden-Aktien: Zweistellige Rendite und ein Fels in der Brandung

    Hohes Risiko bei Dividendenaktien? Ja, das geht auch hier. Aber es gibt auch die Dividendenaristokraten, die mit hoher Verlässlichkeit für passives Einkommen sorgen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Dividendenrenditen bergen Risiken für Anleger.
    • Dividendenaristokraten bieten verlässliche Ausschüttungen.
    • Podcast vergleicht Hochrendite-Aktien und Aristokraten.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Foto: Pixabay

    Es gibt sogennante Dividendenaristokraten und sogar Dividendenkönige: Wer verlässlich steigernde Dividenden an seine Aktionäre auszahlt, und das über einen Zeitraum von 50 oder mehr Jahren, kommt in den Club der edlen Rendite-Bringer. Hier ist Verlässlichkeit das Fundament der stetigen Rendite: wie ein Fels in der Brandung.

    Aber: Dividende und Risiko, wie passt das zusammen? 

    Das gibt es auch: Unternehmen, die mit zweistelliger Dividendenrendite, die Anleger locken. Aber Vorsicht, sie können ein zweischneidiges Schwert sein.

    Denn je niedriger der Kurs, desto höher fällt am Ende rechnerisch die Divivdende aus. Ein einfaches Beispiel: Die Dividende der Aktie XY beträgt 2 Euro, bei einem Kurs von 40 Euro. Wenn der Kurs um 50 Prozent auf 20 Prozent einbricht, dann steigt die Dividendenrendite von vormals 5 auf 10 Prozent.

    Dividendenjäger Ingo Kolf (links) begibt sich mit Krischan Orth auf die Suche nach spannenden Dividendenaktien

    Aber es gibt auch Unternehmen deren erklärtes Ziel es ist, Dividendne möglichst zweistellig auszuzahlen. 

    Im Dividenden-Radar bei Börse, Baby! nehmen wir in dieser Folge daher eine spannende Hochrendite-Aktie unter die Lupe und vergleichen sie mit zuverlässigen Dividendenaristokraten. Welche Ausschütter locken mit Traumrenditen – und welche halten ihr Versprechen auch in stürmischen Zeiten? Dividendenjäger Ingo Kolf hat sich mit Krischan Orth auf Spurensuche begeben.

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
