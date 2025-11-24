Dividenden-Aktien: Zweistellige Rendite und ein Fels in der Brandung

Aber: Dividende und Risiko, wie passt das zusammen?

Es gibt sogennante Dividendenaristokraten und sogar Dividendenkönige: Wer verlässlich steigernde Dividenden an seine Aktionäre auszahlt, und das über einen Zeitraum von 50 oder mehr Jahren, kommt in den Club der edlen Rendite-Bringer. Hier ist Verlässlichkeit das Fundament der stetigen Rendite: wie ein Fels in der Brandung.

Das gibt es auch: Unternehmen, die mit zweistelliger Dividendenrendite, die Anleger locken. Aber Vorsicht, sie können ein zweischneidiges Schwert sein.

Denn je niedriger der Kurs, desto höher fällt am Ende rechnerisch die Divivdende aus. Ein einfaches Beispiel: Die Dividende der Aktie XY beträgt 2 Euro, bei einem Kurs von 40 Euro. Wenn der Kurs um 50 Prozent auf 20 Prozent einbricht, dann steigt die Dividendenrendite von vormals 5 auf 10 Prozent.

Dividendenjäger Ingo Kolf (links) begibt sich mit Krischan Orth auf die Suche nach spannenden Dividendenaktien Aber es gibt auch Unternehmen deren erklärtes Ziel es ist, Dividendne möglichst zweistellig auszuzahlen.

Im Dividenden-Radar bei Börse, Baby! nehmen wir in dieser Folge daher eine spannende Hochrendite-Aktie unter die Lupe und vergleichen sie mit zuverlässigen Dividendenaristokraten. Welche Ausschütter locken mit Traumrenditen – und welche halten ihr Versprechen auch in stürmischen Zeiten? Dividendenjäger Ingo Kolf hat sich mit Krischan Orth auf Spurensuche begeben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

