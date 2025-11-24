Hohes Risikobewusstsein unter IT-Dienstleistern
81 % sehen Datenverlust als größte Gefahr
München (ots) - IT-Unternehmen legen ein ausgeprägtes Risikobewusstsein an den
Tag. Dies ist eines der Ergebnisse der diesjährigen IT-Umfrage, die im Auftrag
des Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt
wurde. Angeführt wird die Liste der potenziellen Risiken von Datenverlust, u.a.
entstanden durch Cyberangriffe: 81 % der Befragten nennen dies als kritisches
Risiko, 2024 lag dieser Wert noch bei 77 %. Fast ebenso viele Unternehmen (77 %)
fürchten Datenverlust infolge menschlichen oder IT-Versagens (2024: 68 %).
Ebenfalls weit oben auf der Liste steht der Ausfall der IT-Infrastruktur, den 70
% als relevantes Risiko einschätzen. Je 66 % der Befragten sehen Schaden durch
Verletzung geistiger Eigentumsrechte sowie Schaden durch Projektverzug, -ausfall
oder -abbruch als Gefahr. Gleiches gilt für Schäden durch Programmierfehler, die
66 % nennen (2024: 71 %). Klagen aus dem In- oder Ausland wegen vermeintlicher
Fehler werden von 62 % der Befragten als Risiko gesehen.
"Die Zahlen machen deutlich: IT-Dienstleister sind sich ihrer Gefährdungslage
bewusst - und handeln danach. Vor allem mittlere Unternehmen treiben das
Risikomanagement voran, weil sie täglich mit hochsensiblen Daten und komplexen
Projekten arbeiten. Prävention, klare Prozesse und passgenaue
Versicherungslösungen gehören zusammen: Versicherung schützt nicht vor jedem
Fehler, aber sie deckt das finanzielle Restrisiko ab und unterstützt Unternehmen
bei der schnellen Wiederaufnahme des Betriebs" , erklärt Marc Thamm, Product
Head Technology & General Liability bei Hiscox.
Über die Studie:
Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das
Marktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage
200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zu
ihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie dem
Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihren
Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich
Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft
konfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, die
zwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitende
beschäftigen.
Weitere Informationen: http://www.hiscox.de/it-umfrage
Pressekontakt:
Hiscox
Leo Molatore
Bernhard-Wicki-Str. 3
80636 München
+49 (0) 89 54 58 01 566
mailto:leo.molatore@hiscox.com
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
LHLK Agentur für Kommunikation
Eva-Maria Gose-Fehlisch
Tegernseer Platz 7
81541 München
+49 (0) 89 72 01 87 224
mailto:hiscox@lhlk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/6165223
OTS: Hiscox
Tag. Dies ist eines der Ergebnisse der diesjährigen IT-Umfrage, die im Auftrag
des Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt
wurde. Angeführt wird die Liste der potenziellen Risiken von Datenverlust, u.a.
entstanden durch Cyberangriffe: 81 % der Befragten nennen dies als kritisches
Risiko, 2024 lag dieser Wert noch bei 77 %. Fast ebenso viele Unternehmen (77 %)
fürchten Datenverlust infolge menschlichen oder IT-Versagens (2024: 68 %).
Ebenfalls weit oben auf der Liste steht der Ausfall der IT-Infrastruktur, den 70
% als relevantes Risiko einschätzen. Je 66 % der Befragten sehen Schaden durch
Verletzung geistiger Eigentumsrechte sowie Schaden durch Projektverzug, -ausfall
oder -abbruch als Gefahr. Gleiches gilt für Schäden durch Programmierfehler, die
66 % nennen (2024: 71 %). Klagen aus dem In- oder Ausland wegen vermeintlicher
Fehler werden von 62 % der Befragten als Risiko gesehen.
"Die Zahlen machen deutlich: IT-Dienstleister sind sich ihrer Gefährdungslage
bewusst - und handeln danach. Vor allem mittlere Unternehmen treiben das
Risikomanagement voran, weil sie täglich mit hochsensiblen Daten und komplexen
Projekten arbeiten. Prävention, klare Prozesse und passgenaue
Versicherungslösungen gehören zusammen: Versicherung schützt nicht vor jedem
Fehler, aber sie deckt das finanzielle Restrisiko ab und unterstützt Unternehmen
bei der schnellen Wiederaufnahme des Betriebs" , erklärt Marc Thamm, Product
Head Technology & General Liability bei Hiscox.
Über die Studie:
Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das
Marktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage
200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zu
ihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie dem
Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihren
Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich
Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft
konfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, die
zwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitende
beschäftigen.
Weitere Informationen: http://www.hiscox.de/it-umfrage
Pressekontakt:
Hiscox
Leo Molatore
Bernhard-Wicki-Str. 3
80636 München
+49 (0) 89 54 58 01 566
mailto:leo.molatore@hiscox.com
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
LHLK Agentur für Kommunikation
Eva-Maria Gose-Fehlisch
Tegernseer Platz 7
81541 München
+49 (0) 89 72 01 87 224
mailto:hiscox@lhlk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/6165223
OTS: Hiscox
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte