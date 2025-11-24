81 % sehen Datenverlust als größte Gefahr

München (ots) - IT-Unternehmen legen ein ausgeprägtes Risikobewusstsein an denTag. Dies ist eines der Ergebnisse der diesjährigen IT-Umfrage, die im Auftragdes Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführtwurde. Angeführt wird die Liste der potenziellen Risiken von Datenverlust, u.a.entstanden durch Cyberangriffe: 81 % der Befragten nennen dies als kritischesRisiko, 2024 lag dieser Wert noch bei 77 %. Fast ebenso viele Unternehmen (77 %)fürchten Datenverlust infolge menschlichen oder IT-Versagens (2024: 68 %).Ebenfalls weit oben auf der Liste steht der Ausfall der IT-Infrastruktur, den 70% als relevantes Risiko einschätzen. Je 66 % der Befragten sehen Schaden durchVerletzung geistiger Eigentumsrechte sowie Schaden durch Projektverzug, -ausfalloder -abbruch als Gefahr. Gleiches gilt für Schäden durch Programmierfehler, die66 % nennen (2024: 71 %). Klagen aus dem In- oder Ausland wegen vermeintlicherFehler werden von 62 % der Befragten als Risiko gesehen."Die Zahlen machen deutlich: IT-Dienstleister sind sich ihrer Gefährdungslagebewusst - und handeln danach. Vor allem mittlere Unternehmen treiben dasRisikomanagement voran, weil sie täglich mit hochsensiblen Daten und komplexenProjekten arbeiten. Prävention, klare Prozesse und passgenaueVersicherungslösungen gehören zusammen: Versicherung schützt nicht vor jedemFehler, aber sie deckt das finanzielle Restrisiko ab und unterstützt Unternehmenbei der schnellen Wiederaufnahme des Betriebs" , erklärt Marc Thamm, ProductHead Technology & General Liability bei Hiscox.Über die Studie:Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte dasMarktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zuihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie demEinfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihrenUnternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlichAussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäftkonfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, diezwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitendebeschäftigen.Weitere Informationen: http://www.hiscox.de/it-umfragePressekontakt:HiscoxLeo MolatoreBernhard-Wicki-Str. 380636 München+49 (0) 89 54 58 01 566mailto:leo.molatore@hiscox.comFür weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:LHLK Agentur für KommunikationEva-Maria Gose-FehlischTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 72 01 87 224mailto:hiscox@lhlk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/6165223OTS: Hiscox