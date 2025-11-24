    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHiscox AktievorwärtsNachrichten zu Hiscox

    Hohes Risikobewusstsein unter IT-Dienstleistern

    81 % sehen Datenverlust als größte Gefahr

    München (ots) - IT-Unternehmen legen ein ausgeprägtes Risikobewusstsein an den
    Tag. Dies ist eines der Ergebnisse der diesjährigen IT-Umfrage, die im Auftrag
    des Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt
    wurde. Angeführt wird die Liste der potenziellen Risiken von Datenverlust, u.a.
    entstanden durch Cyberangriffe: 81 % der Befragten nennen dies als kritisches
    Risiko, 2024 lag dieser Wert noch bei 77 %. Fast ebenso viele Unternehmen (77 %)
    fürchten Datenverlust infolge menschlichen oder IT-Versagens (2024: 68 %).
    Ebenfalls weit oben auf der Liste steht der Ausfall der IT-Infrastruktur, den 70
    % als relevantes Risiko einschätzen. Je 66 % der Befragten sehen Schaden durch
    Verletzung geistiger Eigentumsrechte sowie Schaden durch Projektverzug, -ausfall
    oder -abbruch als Gefahr. Gleiches gilt für Schäden durch Programmierfehler, die
    66 % nennen (2024: 71 %). Klagen aus dem In- oder Ausland wegen vermeintlicher
    Fehler werden von 62 % der Befragten als Risiko gesehen.

    "Die Zahlen machen deutlich: IT-Dienstleister sind sich ihrer Gefährdungslage
    bewusst - und handeln danach. Vor allem mittlere Unternehmen treiben das
    Risikomanagement voran, weil sie täglich mit hochsensiblen Daten und komplexen
    Projekten arbeiten. Prävention, klare Prozesse und passgenaue
    Versicherungslösungen gehören zusammen: Versicherung schützt nicht vor jedem
    Fehler, aber sie deckt das finanzielle Restrisiko ab und unterstützt Unternehmen
    bei der schnellen Wiederaufnahme des Betriebs" , erklärt Marc Thamm, Product
    Head Technology & General Liability bei Hiscox.

    Über die Studie:

    Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das
    Marktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage
    200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zu
    ihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie dem
    Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihren
    Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich
    Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft
    konfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, die
    zwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitende
    beschäftigen.

    Weitere Informationen: http://www.hiscox.de/it-umfrage

