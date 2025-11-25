Crash oder nicht: Dividenden haben vor Staatsanleihen die Nase vorn

Immerhin bieten die 10-Jährigen US-Bonds aktuell eine Rendite von etwa 4,1 Prozent, während die Dividenden-Aristokraten im S&P 500 lediglich auf eine mittlere Rendite von 2,5 Prozent kommen. (Zur Erklärung: Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, die ihre Ausschüttungen mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben und daher als außergewöhnlich sicher gelten.) Doch diese Betrachtung greift zu kurz. Wer nur die Anfangsrenditen vergleicht, übersieht den entscheidenden Motor langfristiger Aktienerträge: das Dividendenwachstum.

Der Fluchtreflex ist verständlich: Wenn die Märkte heiß laufen und Rezessionssorgen zunehmen, erscheint der Wechsel aus Aktien in die Sicherheit von Staatsanleihen oder Dividenden als logische Entscheidung. Und auf den ersten Blick sieht es auch noch danach aus, als hätten die US-Treasuries die Nase vorn.

Eine eigene Berechnung zeigt, wie stark dieser Faktor wirkt. Ein Investor, der 1.000 US-Dollar in Treasuries mit 4,1 Prozent Kupon anlegt, kommt nach zehn Jahren auf rund 1.491 US-Dollar. Legt derselbe Anleger 1.000 US-Dollar in Dividendenaktien mit 2,5 Prozent Ausschüttung und im historischen Schnitt 4,4 Prozent Dividendenwachstum an – exakt jene Rate, um die die Ausschüttungen der Dividend Aristocrats seit der Finanzkrise jährlich erhöht wurden –, ergibt sich ein jährlicher Gesamtertrag von 6,9 Prozent. Nach zehn Jahren wächst das Startkapital damit auf rund 1.930 US-Dollar an. Trotz niedrigerer Anfangsrendite liegen Dividendenaktien also etwa 30 Prozent vor den Treasuries.

Dass dieses Muster kein Glückstreffer ist, zeigen historische Daten von 2007 bis 2018, also aus der Zeit der globalen Finanzkrise 2008/09 und darüber hinaus. Tatsächlich erlitten die Aristokraten nur einen kurzen Rückgang bei den Ausschüttungen, trotz des Ausmaßes der Krise. Bereits 2012 lagen die Dividenden wieder über dem Vorkrisenniveau, zehn Jahre später waren sie 53 Prozent höher, hat Mark Hulbert von Hulbert Ratings errechnet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass solide Dividendenzahler über ein Jahrzehnt hinweg schlechter abschneiden als Staatsanleihen, ist bemerkenswert gering. In den vergangenen 70 Jahren hatten hochrentierliche Aktienportfolios in weniger als 10 Prozent der untersuchten Zehnjahreszeiträume eine reale Preisrendite von unter 1,6 Prozent – jener Schwelle, ab der Treasuries langfristig die Nase vorn hätten. Das zeigen Berechnungen von Professor Ken French vom Dartmouth College.

Die Mathematik spielt also klar für die Aktienseite. Während Treasuries zwar Zinssicherheit bieten, fehlt ihnen der Wachstumshebel. Dividendenaktien hingegen verbinden laufende Ausschüttungen mit dem potenziellen Kursanstieg, den das Dividendenwachstum mit sich bringt. Das Ergebnis ist ein Zinseszinseffekt, der mit den Jahren immer stärker durchschlägt.

Angesichts der aktuellen Marktlage kann der Griff zu Treasuries beruhigend wirken. Doch wer langfristig denkt, sollte den Reflex, aus Angst vor einem Bärenmarkt komplett in Anleihen umzuschichten, kritisch hinterfragen. Die Chancen stehen gut, dass Dividendenzahler auch in den kommenden zehn Jahren die sicher erscheinenden Staatsanleihen hinter sich lassen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

