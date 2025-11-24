Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 1
Performance 1M: +25,84 %
Performance 1M: +25,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung zeigt einen Anstieg von 3-4% in den letzten 14 Tagen. Fortschritte in der GaN-Technologie, insbesondere die Überwindung der 650V-Grenze, werden als bedeutend erachtet. Anleger sind zuversichtlich bezüglich der Marktchancen und der Kosteneffizienz von AIXTRONs Produkten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
1&1
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 2
Performance 1M: +1,51 %
Performance 1M: +1,51 %
United Internet
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 3
Performance 1M: -12,54 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 4
Performance 1M: -28,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Trotz positiver Geschäftsaussichten und einer prognostizierten Umsatzsteigerung von über 120% in den nächsten vier Jahren, gibt es Bedenken wegen der jüngsten Kursverluste und geopolitischer Risiken. Anleger zeigen sich besorgt über Panikverkäufe und die Auswirkungen eines möglichen Friedensplans auf die Rüstungsaufträge.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 5
Performance 1M: +38,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einem Kursplus von 30% am Freitag und soliden H1-Ergebnissen zeigen sich Anleger zuversichtlich. Analysten haben die Aktie mehrfach hochgestuft, während das bevorstehende Aktienrückkaufprogramm und die niedrige Bewertung als positive Faktoren hervorgehoben werden. Insgesamt wird die Aktie als unterbewertet wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nagarro eingestellt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 6
Performance 1M: -11,90 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 7
Performance 1M: -8,19 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 8
Performance 1M: -16,56 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 9
Performance 1M: -13,04 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 10
Performance 1M: -5,72 %
