Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +7,15 %
Platz 1
Performance 1M: +4,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, da eine positive Entscheidung des Supreme Courts und die Einführung eines reduzierten Industriestrompreises ab 2026 als Kursstützen betrachtet werden. Die Aktie schwankte in den letzten 14 Tagen zwischen 26,70 EUR und 28,39 EUR, wobei Anleger auf eine Erholung hoffen, während einige Gewinne realisieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 2
Performance 1M: -2,85 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 3
Performance 1M: -15,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 30%, was Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung und der Rohstoffversorgung aufwarf. Dennoch wird die solide Auftragslage von 64 Mrd. Euro betont, und viele Anleger sehen den aktuellen Kurs als unterbewertet. Forderungen nach mehr Kurspflege und Transparenz sind ebenfalls präsent, während das Vertrauen in die langfristige Geschäftsaussicht stark bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 4
Performance 1M: +3,48 %
ENI
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 5
Performance 1M: +4,40 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 6
Performance 1M: -5,81 %
SAFRAN
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 7
Performance 1M: -7,09 %
