Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 24.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Wienerberger
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 1
Performance 1M: +1,65 %
PORR
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 2
Performance 1M: -4,68 %
voestalpine
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 3
Performance 1M: +9,35 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 4
Performance 1M: -6,10 %
STRABAG
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 5
Performance 1M: +2,01 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 6
Performance 1M: -5,17 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 7
Performance 1M: +12,42 %
