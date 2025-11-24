Endeavour Silver gibt endgültiges Abkommen hinsichtlich Verkauf von Gold-Silber-Mine Bolañitos in Mexiko an Guanajuato Silver bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 24. November 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) gibt bekannt, dass es ein endgültiges Aktienkaufabkommen (das „Abkommen“) mit Guanajuato Silver Company Ltd. („Guanajuato Silver“) (TSX-V: GSVR) unterzeichnet hat, dem zufolge Guanajuato Silver die Silber- und Goldmine Bolañitos (die „Mine Bolañitos“) vom Unternehmen für eine gesamte Vergütung in Höhe von bis zu 50 Millionen US$ erwerben wird (die „Transaktion“), bestehend aus einer Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US$, die beim Abschluss der Transaktion fällig wird, und einer bedingten Zahlung in Höhe von weiteren 10 Millionen US$. Die Transaktion wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen werden.

„Im Rahmen unserer laufenden Strategie hinsichtlich der Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre stellt der Verkauf von Bolañitos einen bedeutsamen Meilenstein bei der Rationalisierung unseres Portfolios dar“, sagte Chief Executive Officer Dan Dickson. „Indem wir unsere Ressourcen auf unsere wesentlichen Silber-Assets konzentrieren, insbesondere auf die Förderung bei Terronera und die Weiterentwicklung des erstklassigen Projekts Pitarrilla, schärfen wir unseren betrieblichen Fokus und positionieren das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum. Wir sind nach wie vor bestrebt, das Potenzial unseres Silberportfolios zu maximieren und unsere Führungsposition in diesem Sektor zu stärken.“

Details der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Guanajuato Silver alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Mina Bolañitos, S.A. de C.V. („Mina Bolañitos“) von Schwestergesellschaften des Unternehmens erwerben. Mina Bolañitos ist Eigentümer der Mine Bolañitos in Guanajuato, Mexiko.

Der beim Abschluss der Transaktion zu entrichtende gesamte Kaufpreis beläuft sich auf 40 Millionen US$ (die „Basisvergütung“) und setzt sich zusammen aus 30 Millionen US$ in bar und 10 Millionen US$ in Form von Stammaktien von Guanajuato Silver (die „Basisaktien“) unter Annahme eines Preises von 0,2709413 (0,3815 C$) pro Aktie, was dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien von Guanajuato Silver („Guanajuato-Aktien“) an der TSX Venture Exchange („TSX-V“) während der zehn aufeinanderfolgenden Handelstage („zehntägiger volumengewichteter Durchschnittskurs“) unmittelbar vor dem Datum des Abkommens und umgerechnet in US-Dollar unter Anwendung des durchschnittlichen Wechselkurses der Bank of Canada am 20. November 2025 (dem Werktag unmittelbar vor dem Datum des Abkommens) entspricht.