Stefan Koetz tritt von seiner Position als Geschäftsführer der Ericsson GmbH zurück (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Stefan Koetz hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer der
Ericsson GmbH mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 beendet. Nach vielen Jahren in
verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb des Unternehmens hat sich Herr Koetz
entschieden, seine Verantwortlichkeiten als Geschäftsführer zu übergeben.
Der Aufsichtsrat und das Management-Team von Ericsson Deutschland danken Herrn
Koetz ausdrücklich für sein langjähriges Engagement, seine weitsichtige
Unternehmensführung und seine geschätzten Beiträge zur Weiterentwicklung des
Unternehmens.
"Wir danken Stefan Koetz für seine herausragende Arbeit und seine eindrucksvolle
Führung über viele Jahre hinweg, er hat Ericsson Deutschland maßgeblich
geprägt", erklärte Daniel Leimbach, Vorsitzender der Geschäftsführung von
Ericsson Deutschland.
Pressekontakt:
Pressekontakt Ericsson GmbH
Prinzenallee 21
40549 Düsseldorf
eMail: mailto:ericsson.presse@ericsson.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/13502/6165277
OTS: Ericsson GmbH
