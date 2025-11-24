Stefan Koetz tritt von seiner Position als Geschäftsführer der Ericsson GmbH zurück (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefon L.M.Ericsson (B) AktievorwärtsNachrichten zu Telefon L.M.Ericsson (B)
    Düsseldorf (ots) - Stefan Koetz hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer der
    Ericsson GmbH mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 beendet. Nach vielen Jahren in
    verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb des Unternehmens hat sich Herr Koetz
    entschieden, seine Verantwortlichkeiten als Geschäftsführer zu übergeben.

    Der Aufsichtsrat und das Management-Team von Ericsson Deutschland danken Herrn
    Koetz ausdrücklich für sein langjähriges Engagement, seine weitsichtige
    Unternehmensführung und seine geschätzten Beiträge zur Weiterentwicklung des
    Unternehmens.

    "Wir danken Stefan Koetz für seine herausragende Arbeit und seine eindrucksvolle
    Führung über viele Jahre hinweg, er hat Ericsson Deutschland maßgeblich
    geprägt", erklärte Daniel Leimbach, Vorsitzender der Geschäftsführung von
    Ericsson Deutschland.

