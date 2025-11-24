Stefan Koetz tritt von seiner Position als Geschäftsführer der Ericsson GmbH zurück (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Stefan Koetz hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer derEricsson GmbH mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 beendet. Nach vielen Jahren inverschiedenen Führungsfunktionen innerhalb des Unternehmens hat sich Herr Koetzentschieden, seine Verantwortlichkeiten als Geschäftsführer zu übergeben.Der Aufsichtsrat und das Management-Team von Ericsson Deutschland danken HerrnKoetz ausdrücklich für sein langjähriges Engagement, seine weitsichtigeUnternehmensführung und seine geschätzten Beiträge zur Weiterentwicklung desUnternehmens."Wir danken Stefan Koetz für seine herausragende Arbeit und seine eindrucksvolleFührung über viele Jahre hinweg, er hat Ericsson Deutschland maßgeblichgeprägt", erklärte Daniel Leimbach, Vorsitzender der Geschäftsführung vonEricsson Deutschland.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHPrinzenallee 2140549 DüsseldorfeMail: mailto:ericsson.presse@ericsson.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/13502/6165277OTS: Ericsson GmbH