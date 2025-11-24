Broadcom - Aktie zieht deutlich an - 24.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Broadcom Aktie. Mit einer Performance von +8,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Broadcom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 322,45€, mit einem Plus von +8,82 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Broadcom Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +19,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +1,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Broadcom einen Anstieg von +30,49 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,79 % geändert.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,44 % 1 Monat -0,03 % 3 Monate +19,15 % 1 Jahr +90,08 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Bil.EUR € wert.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.