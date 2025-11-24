Devisen
Euro kaum verändert
- Euro-Kurs stabil bei 1,1519 US-Dollar am Montag.
- Schwache Ifo-Daten belasten Euro nicht nachhaltig.
- EZB setzt Referenzkurs für Euro auf 1,1544 US-Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1519 US-Dollar gehandelt. Zwischenzeitliche leichte Kursgewinne gab der Euro wieder ab. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1544 (Freitag: 1,1520) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8662 (0,8680) Euro.
Schwache deutsche Konjunkturdaten belasteten den Euro nicht. Das Ifo-Geschäftsklima hat sich im November unerwartet eingetrübt. Volkswirte hatten mit einer leichten Erholung gerechnet. Belastet wurde der Indikator durch die verschlechterten Erwartungen. "Das ist eine Enttäuschung, da sich die hiesigen Firmen von den Fiskalmaßnahmen der Bundesregierung inzwischen weniger Schubkraft erhoffen", kommentiert Christoph Swonke, Analyst bei der DZ Bank. "Kein Wunder: Ernsthafte Strukturreformen durch Union und SPD sind derzeit nicht zu erkennen."
Die jüngste Entwicklung bei den Verhandlungen über den umstrittenen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine bewegten den Markt nicht nachhaltig. Vertreter der USA und der Ukraine hatten bei Gesprächen in Genf zuvor gemeinsam einen überarbeiteten Entwurf eines Friedensplans erstellt.
"Der Euro tut sich im Verhältnis zum US-Dollar schwer, deutliche und nachhaltige Kursgewinne zu verbuchen", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Zuletzt hatten Zweifel an einer erneuten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung im Dezember dem Dollar Auftrieb gegeben.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88040 (0,88030) britische Pfund, 181,22 (180,56) japanische Yen und 0,9324 (0,9289) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.091 Dollar. Das waren etwa 26 Dollar mehr als am Freitag./jsl/he
Der ganze „BRICS entdollarisieren wegen Sanktionen“-Spruch ist nur die halbe Wahrheit. Sanktionen haben das Thema sichtbarer gemacht, aber der eigentliche Grund liegt tiefer: Die USA können ihre Schulden ohne dauerhaft negative Realzinsen gar nicht stabilisieren. Und genau diese negativen Realrenditen haben zwischen 2020–2022 allen großen Reservehaltern reale Verluste beschert.
Für Länder wie China, Indien oder Brasilien ist das ein massives Problem: Wenn du hunderte Milliarden in US-Anleihen hältst, willst du nicht jedes Jahr 5–7 % Kaufkraft verlieren. Darum kaufen Zentralbanken seit Jahren netto keine US-Treasuries mehr und schichten stattdessen leise in Gold, lokale Währungen und bilaterale Abrechnungen um.
Warum reden alle trotzdem über Sanktionen?
Ganz einfach:
– USA: Leichter zu sagen „Sanktionen verunsichern“ als „unsere Finanzen sind strukturell unhaltbar“.
– BRICS: Wenn sie offen sagen würden „wir trauen US-Schulden nicht mehr“, crashen sie ihre eigenen Bestände.
Also erzählen beide Seiten dieselbe geopolitische Story – aus völlig verschiedenen Motiven.
Der echte Treiber ist aber ökonomisch: Die Welt hat keine Lust mehr, dauerhaft reale Verluste im Dollar zu akzeptieren. Gold ist der strukturelle Gewinner.
Goldpreis-Schätzung (realistisch, nicht spekulativ):
– 1 Jahr: ca. 4.300 – 5.500 USD
– 2 Jahre: ca. 5.000 – 7.000 USD
– 5 Jahre: ca. 7.000 – 12.000 USD
Der Grund: Die USA müssen negative Realzinsen fahren, BRICS kaufen weiter Gold wie verrückt, und die globalen Reserveströme drehen sich langsam, aber stetig um.
Kurz gesagt: Die Entdollarisierung läuft – egal, was erzählt wird – und Gold hat strukturellen Rückenwind für viele Jahre.
Dann kann jeder entscheiden, ob er den Inhalt interessant findet und dein Forum besuchen möchte. Dann findest du bestimmt auch keinen Meckerer mehr, der dich kritisiert.
Vielleicht kannst du dann sogar einen allgemeinen Bezahlmodus einführen. Kontaktier doch mal den Moderator.